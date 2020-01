Coupe d’Italie: la Lazio légèrement favorisée à Naples Nos paris

Un classique de notre championnat qui, à présent, l’est devenu aussi pour le Coupe d’Italie. Naples et Lazio ils s’affrontent pour la 21e fois en coupe nationale et, pour la troisième fois, en quart de finale. La formation de Gattuso s’appuie sur la cabale ayant éliminé, juste dans cette manche de la compétition, les biancocelesti à deux reprises mais, donnés en main, sont les garçons de Simone Inzaghi commencer les favoris. Les analystes de paris voient Lulic et ses coéquipiers légèrement en avance avec une part de 2,55 pour la victoire contre 2,65 des hôtes alors que le tirage au sort de 90e est donné à 3,30. Une marge étroite compte tenu de la période de forme diamétralement opposée des deux équipes: Naples, lors des seize dernières sorties, n’a récolté que trois succès malgré les 14 de la capitolini, arrêtés uniquement par Cluji et Rennes en Ligue Europa. Toujours en championnat, le 11 janvier, la Lazio a gagné 1-0 grâce à un but de Ciro Immobile à huit minutes de la fin. Juste un but du meilleur buteur actuel de la Serie A est très probablement donné la cote de 1,75 suivie par son coéquipier Caceido à 2,20. A domicile, cependant, Milik et Insigne sont les favoris pour tenter de pousser les Azzurri en demi-finale tous deux cotés à 2,20, selon Agipronews.