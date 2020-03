Coupe d’Italie: Naples à un pas de la finale, l’exploit de l’Inter à 3,20 | Nos paris

Quatre victoires, entre la ligue et Coupe d’Italie, et un match nul contre Barcelone dans le premier tour à élimination directe de Ligue des champions. Après le glissement interne avec Lecce, le Naples par Gennaro Gattuso a changé de vitesse et maintenant, non seulement pointe les zones nobles du classement dans Serie A, mais cherchez la finale de Coppa Italia contreInter par Antonio compter. Le blitz de Meazza, signé par Fabian Ruiz, a considérablement augmenté les prix d’Insigne et de ses compagnons. Tous ces chiffres, selon les analystes de paris, facilitent le passage du virage napolitain, donné à 1,33, par rapport à celui du Nerazzurri qui se joue à 3,20. Les chances dans le résultat sec sont beaucoup plus équilibrées: le succès de Naples est coté à 2,55 contre 2,70 pour l’Inter. Les attaques explosives des deux côtés suggèrent plus d’un match de Over, 1,81, que de Under, 2,00. En vertu de cela, rapporte Agipronews, il est très probable que les deux équipes marqueront 1,65, par rapport au fait qu’une seule des deux trouve le chemin de l’objectif, 2,18. Ainsi, selon les citations, le résultat exact de 1-1, sur le tableau noir à 6,75, mais le 2-2 qui donnerait du divertissement et des émotions paierait 12 fois et demi le courrier.