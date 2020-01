Coupe d’Italie Serie C, dates et horaires établis des demi-finales

SONDAGE

Qui sera le coup porté au milieu de terrain de l’Inter?

Envoi de la demande …

source: Bureau de presse Lega Pro

© photo de Luca Marchesini / TuttoLegaPro.com

Les matchs de demi-finales programmés aux dates et heures indiquées ci-dessous sont également rapportés, afin de valider également les demandes des sociétés concernées:

MERCREDI 29 JANVIER 2020

Demi-finale “A” – Match aller

FERALPISALÒ – JUVENTUS U23: 20.00

Demi-finale “B” – Match aller

TERNANA – CATANE: 15h00

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020

Demi-finale “A” – Course de retour

JUVENTUS U23 – FERALPISALÒ: 15.00

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 (report prévu par rapport à la programmation du Championnat de Serie C)

Demi-finale “B” – Course de retour

CATANE – TERNANA 15h00

MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT

Les matches de demi-finale de la Coppa Italia Serie C auront lieu avec des tours à élimination directe.

À la fin du tour, le club qui a obtenu le score le plus élevé au cours des deux matches ou, pour le même score, le club qui a marqué le plus de buts au cours des deux matches sera le vainqueur.

En cas d’égalité dans le nombre de buts marqués à l’issue des deux matches, le club qui aura marqué le plus de buts à l’extérieur se qualifiera; si une parité supplémentaire se produit, deux périodes supplémentaires de 15 minutes chacune seront jouées.

Si à la fin des deux périodes supplémentaires la parité dans le nombre de buts marqués continue, celles marquées par le club hôte auront une valeur double.

Si à la fin des deux périodes supplémentaires les deux clubs n’ont marqué aucun but, l’arbitre procédera à la réalisation des tirs au but, de la manière prescrite par les “Règles du match de football”.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie C

09.01 21:42 – Sudtirol, Bravo: “500 mille euros pour Morosini. Les chiffres ne sont pas ceux”

09.01 21:18 – Accord entre la Ligue Pro-Panini: les autocollants du C

09.01 20:51 – TMW Albinoleffe, Agneau aux salutations. Il ira à Rimini

09.01 20:51 – EXCLUSIF Dg Viterbo: “Non à Matarese. Atanasov? Nous voulons renouveler”

09.01 20:39 – Carpi, l’attaquant Ferretti de Triestina arrive

09.01 20:33 – Viterbo, on pense au retour de Peverelli. Et trois départs

09.01 20:12 – OFFICIER Picerno, dites au revoir à Fiumara et Bertolo. Le second revient à Avellino

09.01 19:53 – OFFICIEL Vis Pesaro, l’extérieur de la Nava arrive. Contrat jusqu’en 2021

09.01 19:27 – OFFICIEL Sambenedettese, Grandolfo arrive en attaque

09.01 19:12 – Ravenne, ultras en grève: “Tous coupables, aucun exclu”

09.01 19:03 – OFFICIEL Modène, arrière français Giron inscrit

09.01 18:48 – Puissance OFFICIELLE, résolution consensuelle avec Vuletich

09.01 18:37 – OFFICIEL Catane, Alessio Curcio arrive. Contrat jusqu’en 2021

09.01 17:51 – OFFICIEL Reggina, le défenseur Liotti arrive. Contrat jusqu’en 2022

09.01 17:18 – OFFICIEL Padoue, Serena prêtée à Rieti

09.01 16:57 – OFFICIEL Feralpisalò, l’arrière latéral Eguelfi vient d’Atalanta

09.01 16:34 – Lega Pro, Ghirelli: “Le week-end est joué. Mais l’état d’agitation reste”

09.01 16:27 – OFFICIEL Virtus Francavilla, Risolo prêté par Catanzaro arrive

09.01 16:12 – TMW Piacenza, le Fermana se déplace également pour El Kaouakibi

09.01 15:12 – TMW Fano, duel dans le Cavese pour Petermann della Vibonese

09.01 15:09 – OFFICIEL Renate, Sorrentino arrive. Contrat jusqu’en 2022

09.01 14:33 – TMW Virtus Verona, sirènes de Serie B pour Pellacani

09.01 14:12 – TMW Avellino, les yeux dans la maison de Trapani: idée folle d’Evacuo

09.01 13:27 – TMW Vibonese, Allegretti aux salutations: Foggia l’attend

09.01 13:18 – OFFICIEL Pro Vercelli, Cecconi vendu à Picerno

09.01 13:09 – TMW Catanzaro, la pression monte pour Caturano dell’Entella

09.01 11:33 – Ds Reggina: “Le marché est fermé? Peut-être que nous évaluerons les opportunités à la fin”

09.01 11:06 – Ds Padova: “Ceux qui portent notre chemise ne regardent pas la catégorie”

09.01 00:25 – TMW Juventus U23, compétition à Entella pour Melchiorri

09.01 00:20 – Vis Pesaro, Pro Vercelli et Cesena se déplacent sur Pannitteri

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

Inter, les agents de Young à Milan demain: mais Man United est impliqué – Lire la news: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Fiorentina, l’avant-centre arrive: ce soir …