Coupe d’Italie, Turin-Gênes 1-1: les grenades vont aux tirs au but, rossoblu éliminé

la turin gagne dans le match des huitièmes de finale de la Coupe Italie contre le Gênes et envolez-vous vers les quarts de finale de la compétition. Un match presque infini et incertain pour 120 ‘: les pénalités étaient nécessaires pour mettre un terme au match entre les deux équipes mais, au final, c’était Mazzarri pour applaudir.

Jeu acharné et tendu, les deux équipes essayant de s’affirmer mais sans créer en permanence un vrai jeu dans la phase de poussée. la Gênes démarre mieux et parvient immédiatement à débloquer le match grâce à Favilli. Après le désavantage, l’équipe à domicile prend courage et peu de temps après tire les scores grâce à De Silvestri. Le jeu se poursuit à un rythme très lent et les joueurs sur le terrain s’affrontent mais finissent par s’annuler. Même au second semestre, lorsque les grenades croissent visiblement par rapport à la première fraction, les efforts ne sont pas de nature à conduire au réseau d’avantages. Le défi se poursuit donc jusqu’à prolongation sur le score de 1-1. Soyez les gars de Nicola que celles de Mazzarri ils ne peuvent pas trouver le chemin du filet et même la demi-heure supplémentaire n’est pas suffisante pour débloquer le défi: en fait, des tirs au but sont nécessaires pour décider du passage du tour. Après la loterie de onze mètres, c’est donc le turin triompher: l’erreur de Radovanovic pour le Gênes, suivi de la blague qui a valu le triomphe de Berenguer, qui bat Radu avec une splendide fouille. Les grenades se rendent ensuite aux quarts de finale de la Coupe d’Italie, où elles affronteront le vainqueur entre Milan et SPAL.