Coupe du monde des clubs: Rayados de Monterrey a battu Al Hilal aux tirs au but et a terminé troisième

Monterrey rayé il est resté avec le jeu de troisième et quatrième place plus Al hilal et, de cette façon, il est monté sur la dernière marche du podium de la Coupe du monde des clubs qui est contesté dans Qatar et que voyez-vous exclusivement pour TNT Sports.

Les 90 minutes se sont terminées par un match nul 2-2. Arturo Gonzalez et Maximiliano Meza a marqué les buts de l'ensemble des Antonio Mohamed, tandis que Carlos Eduardo et Bafétimbi Gomis Ils correspondaient à la distribution arabe.

De cette façon, ils ont défini la médaille de bronze dans la définition par des pénalités et l'équipe mexicaine a gagné 4-3. La figure était l'archer Luis Cárdenas, qui en a coupé deux et a marqué la finale. En tant, Rogelio Funes Mori Il est entré dans la deuxième étape et a marqué l'un des tirs des 12 étapes.

Comme Maxi Meza, José María Basanta C'était aussi depuis le début.