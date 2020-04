“Couper les salaires? Non à ceux qui pourraient avoir du mal à faire du shopping. Besoin d’intuition pour …”

MONZA. L’Italie espère entrer dans le phase 2 de l’urgence du coronavirus, des sources scientifiques émettent l’hypothèse d’une période allant de six à huit mois pour cette deuxième partie de la crise économique et sanitaire.

MONZA MÉRITE LE B

Dans le monde du football, il est difficile de trouver les bons accords, tant du point de vue des salaires que de l’organisation pour l’avenir, il n’y a actuellement aucun accord général entre les différents acteurs du sport le plus pratiqué et le plus pratiqué du pays. Sur les micros de Radio 24, l’ancien PDG de Milan Adriano Galliani, aujourd’hui à Monza, a son mot à dire sur les sujets d’actualité du moment: «Situation inimaginable, mais j’espère toujours que les championnats se termineront sur le terrain, aussi parce que mon Monza avec seize points d’avance sur le second est à deux pas du B – explique le responsable de la zone Brianza – Cristallisation des compétitions? Nous ne l’accepterions pas, nous sommes maintenant les vainqueurs du championnat, après avoir fait d’énormes investissements, il est impensable de rester en C la saison prochaine aussi. Je suis d’accord avec la position du président de la FIFA, nous pouvons conclure les tournois dans quelques mois, puis ce sera au gouvernement de décider sur les indications de la communauté scientifique le calendrier de la récupération “.

ALLIAGES TROP NOMBREUX TENTENAIRES

En Serie A, tout le monde n’est pas favorable à la reprise des championnats: «Je ne peux pas me comprendre, mettre fin aux championnats serait moins dommageable, tout le monde l’a compris sauf la Ligue de Serie A. La saison d’automne pourrait probablement se terminer sans fans, mais là cependant, les revenus des sponsors et les droits TV donneraient un peu de répit aux clubs. Pour l’avenir donc, j’imagine que le millésime 2020/2021 se jouera aussi largement sans public dans les gradins, ce serait formidable mais c’est la seule possibilité à ne pas manquer. – admet Galliani – Melandri Law? Il convient de la changer et de vendre la Serie A d’année en année, mais cela prendrait quelqu’un avec un esprit d’initiative et des intuitions positives dans les années à venir “.

QUESTION SALAIRE

Le PDG de Monza évoque ensuite la possibilité de changer le format de la Serie A et sur les baisses de salaire qu’il précise: «Je pense à un championnat de style sud-américain, on débute dans l’année civile et on joue peut-être entre février et novembre à la lumière de la coupe du monde au Qatar . Salaires? Je ne pense pas qu’il soit possible de trouver une solution système, dans des situations comme celle actuelle, je pense que c’est normal pour ceux qui gagnent plus de faire plus de sacrifices. Les clubs doivent parler individuellement avec leurs membres, conclure des accords au cas par cas, les coupes ne peuvent pas être faites sans distinction. – souligne Galliani – À Monza, nous avons réduit de 50% le salaire uniquement aux joueurs de l’équipe première et au coach, pas au reste du personnel ou à ceux qui, en cas de coupures, auraient eu du mal à faire un simple shopping “.