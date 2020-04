“Coupes? Oui, mais en faveur des nécessiteux”

ANGLETERRE. Préoccupation outre-mer pour l’avenir du football. la Association de football il a en effet réuni un conseil extraordinaire pour décider quoi faire, selon la BBC Président Greg Clarke C’était très clair: “La pandémie aura des conséquences importantes dans tous les secteurs, chaque activité en souffrira et il faut tenir compte du fait que nous pourrions perdre des clubs et des ligues”.

FRONT FRONT MAIS …

Le numéro un de la Fédération anglaise de football a souligné la nécessité d’agir avec une grande compacité: «Personne n’avait jamais rencontré une telle difficulté, chaque composant du système doit faire sa part dans cette bataille pour maintenir le football en vie. Les joueurs de football, les supporters, les clubs, les propriétaires et toutes les personnes qui gravitent autour du football, trouvent les bons accords pour le sauvegarder et agissent en équipe “.

… LES JOUEURS RÉPLIQUENT

Entre-temps, cependant, la grenade des coupes dans les salaires des joueurs demeure, et le PFA diggì Gordon Taylor (équivalent anglais de l’AIC ed.) A précisé: «Chaque footballeur Premier est conscient de la grande responsabilité sociale à une époque comme le nous vivons, tout le monde est prêt à faire un pas en avant sur les coupes. Il est clair que l’idée est de trouver un accord sur la manière d’utiliser ces fonds alors, pour le moment, il n’y a pas d’accord à cet égard. ” L’idée de l’associé anglais est d’aider les catégories les plus à risque et celles qui se débattent dans l’urgence, pour cette raison, par exemple, un fonds a été créé en faveur du service national de santé, dans lequel le même numéro un du PFA a payé un quart de son salaire.