“Coupes salariales et reprise? Nous vivons au jour le jour, moins de controverses et plus …”

ROME. Par les voies officielles de l’Assocalciatori, le Président Damiano Tommasi encore une fois clarifié la position des joueurs sur des questions telles que la reprise de l’entraînement, les matchs et la réduction des engagements.

VIVRE LE JOUR

«J’espère que bientôt nous pourrons revenir jouer parce que le football sera un thermomètre de la société: lorsque le ballon roulera à nouveau, nous serons presque sortis de ce cauchemar. – a déclaré le président de l’AIC Tommasi – Comme les Britanniques l’ont fait, je trouve plus correct de dire qu’il ne se remettra pas avant une certaine date, plutôt que d’indiquer un jour. C’est le moment de vivre la journée aussi parce que le taux de mortalité est effrayant. En Espagne, Valence compte 35% des personnes infectées, ce qui signifie que le football doit porter une attention particulière à ce qu’il fait. “

ASSEZ DE DISCUSSIONS, ÉVITEZ LES RISQUES

«Quiconque pense à tirer profit de la formation de ses membres, je ne sais pas ce qu’il a en tête – a-t-il poursuivi. – Je le dis sans vouloir faire polémique car ce n’est pas le moment de la polémique. S’entraîner maintenant, deux mois avant le début du championnat, mais cela n’a pas de sens. Et c’est aussi dangereux. En Espagne, il y a des dizaines de joueurs positifs, alors qu’en Italie, tous n’ont peut-être pas passé le test et ils sont plus asymptomatiques que vous ne le pensez. La courbe des contagions ne donne plus de répit. Pensons à rester à la maison. Tout le monde, personne exclu. Le report du Championnat d’Europe nous aidera et peut-être nous permettra de conclure les tournois nationaux. “

LES CONSEQUENCES DU CONTAGIO

«Nous sommes en contact direct avec les joueurs infectés et avec nos consultants médicaux. Nous nous posons la question des conséquences que ce virus laissera sur les corps des personnes infectées et asymptomatiques. Il ne s’agit pas de sous-estimer ou de banaliser une pneumonie de ce type “.

LES COUPES NE DOIVENT PAS ÊTRE IMPOSÉES MAIS …

Concernant l’éventuelle réduction des contrats, Tommasi a rappelé que «les premiers intéressés par la durabilité du système de football sont les joueurs eux-mêmes et toutes les personnes qui y travaillent. Nous savons que les contrats sont un sujet à traiter, mais pas maintenant. Les dégâts doivent d’abord être quantifiés et cette procédure n’est possible que lorsque l’on sait si la saison se terminera ou non. Le problème de la réduction des salaires devrait être résolu en temps voulu. L’AIC ne peut pas forcer les joueurs à accepter des coupes “- a-t-il rappelé. «Nous pouvons donner une ligne, mais les individus décident des dérogations. On retrouve un accord sur la convention collective et sur le minimum fédéral de 30 000 euros bruts par an qui est largement utilisé dans Lega Pro. l’accepter. Nous convenons avec la Ligue d’avancer les vacances d’été et de considérer ces jours comme des jours fériés pour réduire les vacances en juillet. Aucun problème à ce sujet. Sur les salaires, nous verrons … “.