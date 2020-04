Coupez les salaires des joueurs, l’accord entre les parties arrive. Voici les deux options

ROME. Aujourd’hui, l’Assemblée urgente convoquée par Ligue Serie A conduit à fumée blanche en ce qui concerne les réductions de salaires des joueurs. Deux scénarios futurs ont été définis, en cas de non-reprise des activités ou de leur conclusion dans les prochains mois.

SENSIBILITÉ COMMUNE

Le manager, à la fin des travaux, a donc publié un communiqué de presse qui définit le mieux la situation: «Le coronavirus a contraint le monde entier à faire face à une crise sans précédent. L’Italie est parmi les pays les plus touchés avec une chute spectaculaire du PIB du pays et des millions de travailleurs touchés par la mesure des filets de sécurité sociale. Le secteur du football connaîtra également une situation extrêmement difficile, même en cas de reprise retardée par le reste du championnat et les matches de Coppa Italia, mettant en danger la stabilité de l’ensemble du système, qui a toujours été soutenu par la Ligue de Serie A grâce à l’entraide des ligues mineures. et d’autres sports. Le contexte décrit ci-dessus appelle tous à un acte de forte responsabilité, les Clubs étant prêts à faire leur part en encourant d’énormes pertes pour garantir l’avenir du football italien. Des pertes qui doivent nécessairement être contenues en affectant la réduction des coûts, dont le principal poste pour les entreprises est représenté par le salaire.

DOUBLE OPTION

Conformément aux actions visant à réduire le coût de la main-d’œuvre adoptées au niveau national et international, la Ligue a décidé aujourd’hui, à l’unanimité à l’exclusion de la Juventus qui a déjà conclu un accord avec ses joueurs, une ligne directrice commune pour contenir le montant représenté par les émoluments des joueurs, entraîneurs et membres des premières équipes. Cette intervention, nécessaire pour garantir l’avenir de l’ensemble du système italien de football, implique une 1/3 de réduction du salaire annuel brut total (soit 4 salaires mensuels moyens tout compris) en cas de non-reprise de l’activité sportive et 1/6 de réduction du salaire annuel brut total (soit 2 salaires moyens tout compris) jouer les matchs restants de la saison 2019/2020 dans les prochains mois. Il est entendu que les Clubs définiront directement les accords avec leurs membres “.