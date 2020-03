Coups sociaux: une volée acrobatique impressionnante vue 4,8 millions de fois

Ce week-end a fourni la meilleure volée que vous puissiez voir depuis un corner de Jordan Flores. Prenez un fils d’arc. Tout en plans sociaux…

Dans notre reportage hebdomadaire, nous jetons un coup d’œil aux meilleurs articles sur les réseaux sociaux du monde du football ce week-end. Le football et les médias sociaux peuvent aller de pair, mais tout le monde ne réussit pas. Ici, nous célébrons ceux qui le font, en mettant en évidence les messages qui nous ont fait rire, les vidéos des objectifs miracles que nous venons de revoir, ou tout ce que nous avons ressenti devaient simplement être partagés…

Hou la la!

Juste les 4,8 m vues jusqu’à présent et quelle volée…

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk – Wow! Jordan Flores marque un but du concurrent de la saison pour égaliser les choses à Tallaght. Vous observerez cet objectif pour les années à venir. #rtesocer pic.twitter.com/tIhtCrKfml

– RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 28 février 2020

Taxi pour Bellew!

Nous ne savons pas ce qui a été plus gênant samedi matin. Le fan d’Everton Tony Bellew le fait sur Soccer AM. Ou affirmant qu’Anthony Joshua battrait Tyson Fury en six rounds sur le même spectacle.

⚠ Attention… le JAR Arena est glissant lorsqu’il est mouillé ⚠

N’est-ce pas vrai @TonyBellew? 😂 pic.twitter.com/HSsjf1MuVD

– Soccer AM (@SoccerAM) 29 février 2020

Séchez vos yeux, Wilf

Le sous-marin de Brighton Ezequiel Schelotto et la star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, ont eu beaucoup de choses à se dire lors du derby du M23 samedi. The Seagulls v The Eagles est une rivalité que tout le monde reconnaît mais peu comprennent vraiment!

Le remplaçant Ezequiel Schelotto a été réservé pour un incident avec Wilfried Zaha lors de l’échauffement à l’AMEX…

🔟 quelques minutes plus tard, il essayait toujours de remonter l’homme du palais 😭😭 pic.twitter.com/frQwRVJNMA

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 29 février 2020

Big Al n’est pas content alors que Toon est à nouveau vierge

Vieux – (adj)

Lorsque vous ne parvenez pas à vous lever assez tard un samedi soir pour regarder le match du jour, mais que vous êtes réveillé assez tôt un dimanche pour regarder la répétition. Et que vous l’ayez regardé pour la première fois ou non, il n’y a pas à confondre la frustration actuelle de M. Shearer avec Newcastle.

Il est temps de revenir, @alanshearer? #MOTD pic.twitter.com/DrS5J1lDbr

– Match du jour (@BBCMOTD) 29 février 2020

Pas si heureux Hammers mars sur Londres

West Ham a remporté une victoire inestimable sur Southampton samedi, mais les fans ont protesté haut et fort par milliers contre le régime actuel avant le match. Ils veulent que les propriétaires David Sullivan et David Gold, ainsi que le directeur général Karren Brady, soient retirés. Ils soutiennent que le temps de parler est révolu. Vous vous demandez si cet homme qui a tenu tête au char tout seul sur la place Tiananmen à l’époque chantait «Sweet Caroline» dans son souffle alors que la machine de guerre roulait lentement vers lui?

@BroadcastMoose what be you are 100 to 150 #GSBOUT pic.twitter.com/FK2EBG3DdE

– Dan (@ dpm_79) 29 février 2020

La bannière du Bayern déclenche une finition farcie

Le Bayern Munich, le leader de la Bundesliga, s’est précipité samedi vers une démolition 6-0 de Hoffenheim, mais le match s’est terminé de manière farfelue avec une interruption de 20 minutes sur une bannière offensive déployée par les fans du Bayern en visite. Ce fut une journée sombre pour le football allemand, et nous supposons que quiconque a soutenu les deux équipes a marqué.

Le jour où le football allemand a changé pour toujours? #TSGFCB #Bundesliga pic.twitter.com/ggoxj12AaZ

– DW Sports (@dw_sports) 29 février 2020

Super Sarr coule Liverpool

Liverpool est arrivé à Vicarage Road après une série de 44 matchs sans défaite en championnat, dont les 18 derniers victoires. Incroyablement, ils ont perdu 3-0 contre Watford, avec Ismailia Sarr la star incontestable de la série. Cette chance pour le deuxième but était une bonne finition ballante en passant.

Pas besoin d’attendre # MOTD…

Regardez tous les objectifs 👇 # WATLIV pic.twitter.com/9e714sk3lK

– Watford Football Club (@WatfordFC) 29 février 2020

Les artilleurs se réjouissent de la défaite de Liverpool

Le compte Twitter officiel d’Arsenal a envoyé un message effronté alors que la longue course invaincue de Liverpool s’est finalement terminée à Watford, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas rejoindre les Gunners maintenant en tant qu ‘«invincibles».

Phew…

– Arsenal (@Arsenal) 29 février 2020

Sou toujours aigre sur Pogba

L’année est 2045. Tous les vêtements ont été remplacés par YouTuber merch. L’âge de la retraite au Royaume-Uni est de 86 ans. La vie sur terre est sans espoir. Et Graeme Souness parle toujours de Paul Pogba.

“Paul Pogba. Je le vois danser lors d’un mariage. Je le vois tirer des cerceaux.” 🕺🏀

🍿 Graeme Souness a remis en question l’engagement de Paul Pogba à Manchester United avant le coup d’envoi….

📺 Regardez sur Sky Sports Premier League

📱 Suivez #EVEMUN ici: https://t.co/esRnU3iluU pic.twitter.com/xaIjr5Kxky

– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 1er mars 2020

La forme est temporaire, la classe est permanente

Ce choc absolu de David De Gea a dominé le titre après le match et c’est un fait qu’aucun gardien n’a commis plus d’erreurs menant directement à des buts en Premier League que De Gea (7) depuis le début de la saison dernière. Cependant une certaine perspective s’il vous plaît. Tout va bien, tout le monde a perdu son cul au cours de ce dernier hurlement, mais combien de fois a-t-il sauvé les Red Devils au cours des dernières saisons?

Détournez les yeux maintenant, David de Gea! 🤦‍♂️

Le gardien de Manchester United offre à Everton un premier match à Goodison Park!

📺 Regardez sur Sky Sports Premier League

📱 Suivez #EVEMUN ici: https://t.co/esRnU3iluU

📲 Téléchargez l’application @SkySports! pic.twitter.com/gnT4bclIim

– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 1er mars 2020

Les caramels font rage après la controverse VAR

Énorme sujet de discussion lors du décès à Goodison. Un vainqueur du temps additionnel pour les Toffees a été refusé parce que la vue de De Gea était apparemment «obscurcie». N’oubliez pas que De Gea mesure environ 6 pieds 4 pouces. Et le joueur d’Everton était assis par terre. Estimons-nous que celui-ci aurait dû rester debout?

😲📺 Everton célébrait un vainqueur des arrêts de jeu contre Man United jusqu’à ce que VAR s’implique… #EFC #EVEMUN pic.twitter.com/Q8fONrCAcQ

– Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 1er mars 2020

Madrid remporte une énorme victoire à El Clasico

Le Real Madrid a remporté une victoire inestimable 2-0 contre Barcelone dimanche soir pour revenir au sommet de la Liga. Ce fut un résultat énorme pour Los Blancos et Zinedine Zidane à la suite de cette défaite 2-1 en Ligue des champions contre Manchester City.

😱 MARIANO!

👏 30 secondes après sa première apparition de la saison, Mariano obtient une seconde pour Madrid!

⚪ Le Real Madrid a battu le FC Barcelone 2-0 en #ElClasico, retournez en haut du tableau pic.twitter.com/L8xZqMVfPP

– Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 1er mars 2020

En ce jour

Ryan Giggs a fait ses débuts à Manchester United contre Everton ce jour-là en 1991. Il a poursuivi sa carrière et est sûrement en train de discuter de qui est le plus grand joueur de United jamais?

#OnThisDay en 1991, Ryan Giggs a fait ses débuts professionnels pour Manchester United.

Le reste appartient à l’histoire 🙌 pic.twitter.com/LiILXHsVJo

– Football B / R (@brfootball) 2 mars 2017