“Course de Scudetto mais pas d’obsession. Je respecte Conte et les fans …”

ROME. Match en surbrillance du 24e jour de Serie A, demain soir au stade olympique Lazio accueillera leInter pour une course considérée comme importante mais non décisive dans la lutte Scudetto. Encore un autre test pour les ambitions des biancocelesti, qui après la Juventus rêvent de se faufiler jusque dans leur ennemi juré ces dernières années.

DÉFI IMPORTANT MAIS NON DÉCISIF

L’entraîneur du Capitole à la veille admet: “C’est un match de championnat inutile de le contourner, le classement et l’ambiance qui se feront sentir à l’Olimpico le disent. Évidemment, quelle que soit la fin, il y aura encore 14 matchs à jouer et donc tout peut arriver. – Inzaghi a admis – Nous ne devons pas vivre ce moment de manière obsessionnelle, la victoire nous donnerait certainement un grand coup de pouce, aussi parce que nous avons commencé avec d’autres objectifs, la Juventus et l’Inter ont été construits pour la première place et n’oublions pas que Milan et Rome ont également facturé supérieur au nôtre “.

LA POUSSÉE DES FANS

La primauté fruit du travail, mais demain servira de coup de pouce à l’Olimpico: “Nous sommes là-haut grâce à un long travail effectué par l’entreprise, nous allons essayer de déranger jusqu’au bout mais tout cela ne doit être qu’un point de départ pour nous. – explique Inzaghi – J’aimerais gagner le Scudetto en tant qu’entraîneur, après l’avoir remporté en tant que footballeur, mais jusqu’à présent, je suis pleinement satisfait de mes garçons. Les fans? Une grande satisfaction ayant ramené les gens au stade, nous affronterons un grand adversaire et avec Antonio Conte il y a un respect mutuel. Nous parlons d’un entraîneur qui a obtenu des résultats importants, il aura besoin d’un match parfait dans les deux phases “.

Doutes sur le défi

La question du Challenge est inévitable: “Honnêtement, je ne toucherais à rien, nous avons déjà eu du mal à nous habituer au nouveau système, maintenant une autre nouveauté dont je ne sais pas à quel point il peut être utile et cela me laisse perplexe. N’oublions pas que le VAR a néanmoins réduit les erreurs ».