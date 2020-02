“Course difficile pour Gelbison mais nous voulons la continuité”

Après l’excellent succès interne de la confrontation directe avec Sorrente, leAudace Cerignola se prépare pour une excursion Gelbison.

Ce sont les déclarations du technicien des Pouilles, Vincenzo Feola, en vue du match au Cilento: «Ce sera un match difficile contre une bonne équipe qui profite d’un terrain plus petit que la moyenne à domicile. Conscients de la difficulté de la course, nous nous y rendrons pour donner une continuité à notre chemin et tenter de gagner. Avec Sorrento, nous avons offert une excellente performance et maintenant nous devons continuer sur cette voie, en jouant toujours notre football et sans nous exciter, car nous n’avons encore rien fait. Surtout les derniers matchs nécessiteront une grande attention, car les points commenceront à peser pour tout le monde “.