“Course entre étrangers. Défi? Je n’appelle personne, déjà beaucoup de réflexions”

MILAN. La saison se dirige vers la phase cruciale, celle où se jouent les trophées et les buts vraiment importants, tu le sais bien Antonio Conte quand il présente le super défi entre son Inter et le Lazio demain soir.

«Ce sera une course vraiment difficile pour nous, nous parlons d’une réalité consolidée comme celle de la biancoceleste qui commence également à récolter des trophées. Inzaghi fait un excellent travail – puis l’entraîneur de Nerazzurri se cache – plus qu’un match de Scudetto, cependant, je pense que c’est un match entre étrangers. Tendance récente? Contre l’AC Milan, les deux équipes ont joué un esprit ouvert, tandis que Napoli a joué un football plus défensif, nous avons analysé les deux performances en vue d’un autre match important. La Lazio jouera son jeu, ils ont montré une grande force mentale jusqu’à présent et je suis sûr qu’ils prendront le terrain pour gagner. “

LE GRAND DOUTE

Sur la possibilité de voir Eriksen sur le terrain depuis 1 ‘: «Jeu ​​après match, nous comprenons ce que nous attendons de lui, je ne fais généralement pas immédiatement un nouvel achat. Dans les matchs où il a été déployé qu’il a enregistré, on verra s’il conviendra de le déployer dès le début lors des prochains rendez-vous. A Udine, j’ai été forcé de le déployer par nécessité, c’était un forçage et on a vu qu’il n’était pas encore dans l’équipe “.

ET LE MARCHÉ

Rumeurs de marché pour Lautaro: “Il a la tête sur les épaules, il sait que les rumeurs importent peu alors que l’Inter se prête au bavardage du marché, d’autres sont plus réservées de ce point de vue. L’équipe est concentrée sur le terrain, le marché compte zéro à ce stade de la saison. “

BEAUCOUP DE PENSÉES, NON AU DÉFI

Il a commenté le VAR et le Challenge: “Je n’aime pas la dernière proposition, je n’ai à appeler personne en tant qu’entraîneur, s’il y a un épisode clair, l’arbitre doit le voir. Pendant le jeu, j’ai déjà beaucoup de pensées et je n’en veux plus, de temps en temps je vois quelques jeux à la télévision et les images sont très claires et adaptées à la prise de décision. Défi? Je ne le trouve pas utile, je pense aussi que nous devons toujours croire qu’il y a de la bonne foi, si elle ne doit pas être appelée à l’extérieur. “