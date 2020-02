“Course spectaculaire, détermination et cœur pour la gagner”

SORRENTO (NA). Le grand match entre approche à grands pas Sorrento et Taranto, lors de la prochaine manche du championnat de Serie D groupe H un défi avec une vue des séries éliminatoires est prévu au stade Italia. Les Rossoneri veulent continuer à nourrir leur rêve, mais les Pouilles ne peuvent plus échouer s’ils veulent continuer à espérer un épilogue saisonnier satisfaisant.

HUMILITÉ ET SACRIFICE

Parmi les protagonistes de la saison passionnante du club sur la péninsule, il y a sans aucun doute le défenseur Davide Cacace, rempart défensif avec le vice du but, cinq à ce jour: «La deuxième place du classement nous rend fiers, c’est un placement qui vient de beaucoup de travail et l’engagement de chacun. – le centre Rossoneri a commencé – Nous devons garder les pieds sur terre, il y a encore un long chemin à parcourir et nous ne devons jamais oublier où nous avons commencé. Nous nous préparons pour le prochain match, une semaine de cauchemar a finalement été clôturée concernant les absences. Avant le match contre Fasano, une influence ennuyeuse a décimé notre équipe, maintenant nous éliminons les derniers maux mais nous sommes prêts “.

TARANTO EN RECHERCHE DE RACHAT

Sur le défi contre Tarente: «Nous n’avons pas à regarder le classement, nous parlons toujours de l’une des équipes les plus fortes du groupe et il sera très difficile pour nous de la gagner. Je connais plusieurs joueurs de Taranto, une place qui possède des armoiries considérables et il est normal qu’ils visent toujours la victoire. – précise Cacace – Objectif? Nous ferons de notre mieux comme nous l’avons toujours fait, nous mettrons beaucoup de courage et de cœur sur le terrain, je m’attends à un jeu amusant avec un beau public. J’ai hâte de prendre le terrain. Pitfalls? C’est l’équipe qui a fait le plus de points à l’extérieur jusqu’à présent avec Bitonto, cela en dit long sur le niveau de difficulté et l’obstacle auquel nous devrons faire face. Ils arriveront à Sorrento avec une dent empoisonnée, à la fois pour le match aller et pour regagner la confiance des fans “.

FACTOR ITALY, LA POUSSÉE DES FANS

Dernier commentaire sur le cadre public attendu en Italie: “Semaine après semaine, notre stade est de plus en plus rempli, nous en sommes satisfaits car il certifie que nous nous en sortons bien. Dimanche, nous espérons qu’il y aura beaucoup de gens au camp pour nous soutenir, en tant que médecin sorrentin, j’avoue que c’est agréable de vivre une telle expérience de première main, rendue encore plus électrisante par les victoires remportées. Sorrento est une réalité plus petite que Taranto, mais je suis sûr que nos fans se feront entendre et ne nous laisseront jamais seuls. “