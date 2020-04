Courtois: «Je suis devenu gardien de but à cause de Casillas»

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a discuté avec ses fans via un Instagram Live et a révélé ses deux idoles qui grandissaient en Belgique.

«Quand Iker a commencé à jouer pour Madrid, j’ai regardé ses matchs et je suis devenu gardien de but à cause de lui, j’ai adoré le voir jouer avec le Real Madrid. Quand j’avais 14 ans et que j’ai réalisé que j’étais maigre et grand, j’ai prêté une attention particulière à Van der Sar parce qu’il ressemblait plus à mon style de gardien de but », a déclaré Courtois.

Le talentueux gardien a également discuté de ses principales compétences pour cet endroit.

«Je voudrais souligner ma capacité à gérer la pression après ce qui s’est passé au cours de la dernière année et demie. Si vous n’êtes pas fort mentalement, vous ne pouvez pas surmonter ce qui s’est passé et prouver à quel point vous êtes bon quand il est temps de jouer. Il faut être très fort parce que tout le monde fait des erreurs mais les erreurs des gardiens de but coûtent généralement les buts de l’équipe. Après le match, il suffit d’oublier ses erreurs et de ne jamais regarder en arrière, en pensant simplement à faire mieux la prochaine fois », a-t-il expliqué.

Courtois a également félicité ses deux principaux rivaux de la ligue espagnole, Ter Stegen de Barcelone et Oblak de l’Atletico.

«Ter Stegen garde le ballon au lieu de le dégager et il le fait très bien, tout comme Oblak. En ce qui concerne la distribution du ballon, j’ai été surpris par Remiro, de la Real Sociedad, et je l’aime beaucoup aussi dans les duels contre les attaquants parce qu’il est très flexible », a ajouté Courtois.

Le gardien de but a connu une saison phénoménale et le Real Madrid ne peut qu’espérer qu’il continuera à jouer de cette façon lorsque la pandémie actuelle de coronavirus sera terminée et le football de retour.