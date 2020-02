Courtois: “Je suis en colère parce que nous avons dessiné le match”

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, était visiblement déçu du match nul 2-2 contre le Celta Vigo lorsqu’il a parlé à la presse juste après le match. Los Blancos a perdu deux points contre une équipe médiocre et a vu son avance dans le tableau réduite à un seul point.

«Je suis en colère parce que nous avons dessiné. Ce fut un match difficile et nous avons concédé un but précoce. Nous avons commencé la deuxième mi-temps fort et avons réussi à marquer deux fois, mais c’est une équipe qualifiée et ils l’ont prouvé. Nous avons laissé deux points s’éloigner de nous et ils sont précieux ici à la maison », a déclaré Courtois.

Le gardien de but a discuté du match et a déclaré que dans l’ensemble, le Real Madrid a réalisé une performance défensive décente.

«Ce n’est pas qu’ils ont eu beaucoup de chances de marquer, dans l’ensemble nous avons bien défendu. Denis s’est retourné et a délivré une bonne passe à Mina, parfois le football va comme ça et ça fait mal de perdre deux points mais nous devons travailler pour gagner contre Levante », a-t-il expliqué.

Courtois a conclu sa conférence de presse en louant Eden Hazard, qui était bon trois mois après sa blessure.

«Petit à petit, il reprendra son rythme après trois mois. C’est un joueur très précieux pour nous, nous devons bien travailler pour que samedi prochain nous puissions gagner », a conclu Courtois.