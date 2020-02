Courtois: «Le changement tactique en seconde période nous a permis de mieux presser»

Le plus gros sujet de discussion après le Derby d’aujourd’hui concernait les changements tactiques et les substitutions que Zidane a effectués à la mi-temps. Les joueurs et l’entraîneur se sont prononcés sur le changement indispensable. Zidane a déclaré après le match qu’il avait mal tourné et qu’il devait réagir à l’intervalle.

Voici un tour d’horizon des joueurs.

«En seconde période, Lucas Vázquez et j’ai vraiment bien travaillé et nous avons réussi à changer la dynamique du jeu. Nous sommes un grand groupe, le gaffer nous fait tous participer et nous avons fait un excellent travail aujourd’hui. C’était très spécial de gagner ce derby ».

«Je vais continuer à travailler dur, comme tout le monde ici, pour gagner plus de minutes et continuer à gagner des matchs. Je tiens à remercier les fans pour leur soutien, c’était extrêmement important aujourd’hui “.

«Nos performances défensives ont été très bonnes en seconde période, après qu’elles nous aient causé des problèmes en première période. Je dois parler à, et parfois crier à mes coéquipiers. Nous devons nous concentrer sur le jeu, l’expérimenter et le gagner. J’étais vigilant au cas où je serais appelé à l’action tard, mais cela n’a abouti à rien. Je suis ravi d’avoir gardé une feuille blanche et remporté une autre victoire ».

«Le gaffer est passé d’un 4-5-1 à un 4-3-3 en seconde période. Il est parti pour quelque chose qui n’était pas tout à fait venu en première période, et le changement à la mi-temps nous a permis de mieux presser. Nous ne les avons pas laissés jouer, ils ont eu recours à de longues balles. Nous avons fait un excellent travail défensivement et c’est pourquoi ils n’ont pas créé grand-chose. Nous avons ensuite obtenu un bon objectif nous-mêmes ».

«Nous devons continuer à gagner des matchs. Nos rivaux sont plus forts que jamais. Beaucoup de gens s’attendaient à un match nul, mais gagner et garder une feuille blanche est une excellente préparation pour la Copa jeudi, nous devons continuer jusqu’à la fin ».

«Nous devons changer les choses et être plus agressifs. Zidane nous a poussés et en seconde période, nous avons bien fait, plus sur les ailes. Nous avons de nombreuses options sur le banc et aujourd’hui nous avons été boostés par Lucas ».

«C’est un processus, au début de la saison, c’était difficile, mais nous croyons en notre travail et nous ne pouvons pas arrêter. Nous avons un groupe fantastique et tout le monde contribue. Nous sommes une vraie équipe ».