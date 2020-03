Courtois: “Nous sommes très heureux, les derniers résultats nous ont un peu émus”

Thibaut Courtois a reconnu que la victoire contre le FC Barcelone est un soulagement après les derniers marqueurs insatisfaisants: «Nous sommes très heureux, les deux dernières semaines avec les matchs contre Celta, Levante et City nous ont laissé un peu touchés. Dans la première partie, je me suis arrêté à quelques reprises, dans la seconde, nous avons fait le but, nous avons bien enduré et nous avons fait le deuxième but. Cette victoire est belle pour reprendre le leadership mais il faut penser aux matchs suivants. »