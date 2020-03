Courtois prend une blessure à l’aine, discutable pour le match retour contre Manchester City – rapport

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois s’est blessé à l’aine lors de la défaite de l’équipe 2-1 contre le Betis ce dimanche et est discutable pour le match retour de la semaine prochaine contre Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon un rapport de MARCA.

Courtois a été vu boitant après le match et le Real Madrid s’inquiète de sa blessure. En ce moment, il semble qu’il manquera presque certainement le match à domicile de vendredi contre Eibar, selon ce même rapport.

Courtois se rendra aujourd’hui pour des tests qui devraient révéler l’étendue de sa blessure. S’il souffre d’une blessure grave à l’aine, Alphonse Areola le remplacera dans le onze de départ. Courtois a été brillant cette saison et son absence pourrait certainement nuire aux chances du Real Madrid à la fois en Liga et en Ligue des Champions, donc l’entraîneur Zinedine Zidane et son équipe d’entraîneurs espéreront sûrement que les tests révèlent que sa blessure n’est pas grave.