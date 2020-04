Coutinho, Collymore et bully “flat-track bully”

Qui intimide les intimidateurs?

Il faut parler de Stan Collymore et Philippe Coutinho. le Daily Mirror le chroniqueur qui “parle toujours de son esprit” proclame que Coutinho n’est pas assez bon pour Chelsea et n’est vraiment qu’au niveau de “Everton, West Ham ou peut-être des loups”. Donc les équipes en 12e, 16e et 6e pour être totalement clair.

“Mais il ne va pas aider une équipe qui est déjà là à aller mieux, car il est l’un des milieux de terrain offensifs les plus surévalués du jeu.”

Eh bien, il n’a jamais rejoint une équipe en quatrième position, nous n’avons donc aucune idée de son aptitude à un tel rôle. Ce que nous savons, c’est qu’il a été le meilleur buteur de Liverpool cette saison, ils ont en fait terminé quatrième (2016/17), ce qui semble être une sorte d’indication qu’il peut jouer à un niveau élevé pour une équipe de cette envergure.

“C’est un tyran sur piste plate, le joueur qui marque quelques buts miracles dans une déroute 5-0 lorsque la plupart du travail a été fait.”

«Intimidateur sur piste plate» est une expression intéressante à utiliser à propos d’un joueur qui a littéralement marqué plus de buts contre Manchester City que toute autre opposition au cours de sa carrière.

Et bien qu’il ait peut-être acquis une réputation au Bayern pour des rafales tardives de buts assez inutiles, il convient de noter qu’il a marqué le premier but de Liverpool lors de trois de ses quatre derniers matchs au club alors qu’ils remontaient à la quatrième place. Oh, et il a ensuite marqué le premier but de Barcelone lors de quatre des cinq derniers matchs de leur saison gagnante en Liga de 2017/18.

La saison suivante à Barcelone n’a pas été brillante de Coutinho, mais il a marqué les premiers buts des victoires contre les Spurs, Séville (qui était en tête du classement à l’époque) et le Real Madrid en octobre, donc le “ bully flat-track ” pourrait ne pas être tout à fait la bonne phrase.

“Alors que les fans de Liverpool l’aimaient pour sa capacité à marquer un worldie ou à produire un moment de magie, beaucoup savaient qu’il était un joueur de glaçage. «Je me souviens quand on a parlé pour la première fois de son départ d’Anfield, les chiffres évoqués étaient de 50 à 60 millions de livres sterling et j’ai envoyé un sondage sur Twitter pour demander aux fans s’ils le laisseraient partir pour ça. “La grande majorité de ceux qui ont répondu ont dit qu’ils le feraient – et beaucoup ont ajouté le classique,” Je vais le conduire à l’aéroport John Lennon pour cela. “”

Parce que bien sûr, seuls les fans de Liverpool voteraient dans un sondage pour les fans de Liverpool sur Twitter. Et même dans ce cas, nous ne sommes pas sûrs que 60% comptent comme une «écrasante majorité». Certes, il y avait quelques fans de Liverpool voulant soutenir cette vente à 65 millions de livres sterling.

Désolé @StanCollymore – je ne peux pas être d’accord avec vous sur celui-ci. Tout le monde a de mauvais patchs. Toutes les personnes. https://t.co/mVGmlqwd2K – Empire of the Kop (@empireofthekop) 20 mars 2017

Et tous les fans de Liverpool tentés à 65 millions de livres sterling le 20 mars n’auraient pas été tentés deux mois plus tard après que Coutinho ait marqué sept buts lors des neuf prochains matchs pour assurer une place en Ligue des champions pour les Reds.

Maintenant, personne ne fait valoir que Coutinho a été un succès à Barcelone ou vaut les frais énormes qu’ils ont payés à Liverpool, mais affirmer que le Brésilien n’est pas au niveau de Chelsea est tout simplement ridicule. Le milieu de terrain de No Blues a égalé Coutinho pour les buts de la ligue cette saison, ce qui est loin d’être la meilleure saison de Coutinho.

Comme toujours, Collymore a une punchline:

«Ce n’est pas Eden Hazard. “Il n’a pas eu la moindre dépit nécessaire pour être un vainqueur de match dans les grands matches et, par conséquent, il ne gagnera pas Chelsea ou qui que ce soit les plus gros pots et casseroles.”

Serait-ce la même Eden Hazard décrié par «l’homme qui parle toujours de son esprit» comme manquant du genre d’ambition qui ferait de lui un footballeur de haut niveau.

“J’ai l’impression que son déménagement au Real Madrid pourrait ne jamais se produire”, a déclaré Collymore. Et on a l’impression qu’il ne parle pas à moitié de conneries.

Collywobblers

Nous ne pouvons pas tout à fait laisser Stan Collymore là-bas, car il est également contrarié par le fait qu’Arsenal “rouvre son terrain d’entraînement pour l’utiliser par groupes de cinq”. Ce qui est bien sûr un non-sens car – comme John Cross a expliqué plus tôt dans la semaine – «les joueurs seront séparés, ne feront rien en groupe et, s’ils peuvent suivre la même session et les mêmes instructions, ils ne se mélangeront pas du tout».

Oh et féliciter Jose Mourinho pour avoir emballé des boîtes d’épicerie plutôt que de «s’enfermer dans sa tour d’ivoire» semble un peu ridicule quand son club lui a offert un bollock pour avoir entraîné Tanguy Ndombele dans un parc public. Maintenant, c’est ce que nous appelons un affront aux directives sur l’éloignement social, pas les joueurs qui entrent dans un terrain d’entraînement pour s’entraîner seuls.

Oh et nous savons qu’il y a de l’argent ridicule dans le football moderne, mais nous soupçonnons fortement que David Moyes ne vit pas dans une «tour d’ivoire». À moins qu’ils ne soient jumelés.

Homme oublié

Le Soleil le fan résident de West Ham, Andrew Dillon, nous apporte les dernières nouvelles Declan Rice pourrait être vendu par West Ham, Chelsea apparaissant comme le favori de sa signature. Mais repérez le léger problème avec son résumé de la situation au milieu de terrain à Stamford Bridge:

«N’Golo Kante, la talentueuse recrue Billy Gilmour et Jorginho se disputent deux places au milieu de terrain à Chelsea.»

Mateo Kovacic – qui a commencé plus de matchs dans le milieu de terrain de Chelsea cette saison que Kante et Gilmour ensemble – veut un mot.

Le remplacement

Mais il y a peut-être une cécité collective à Chelsea Le soleil comme l’écrit Mark Irwin:

“ARSENAL a eu la chance de signer l’ailier de Chelsea Willian en remplacement du skipper Pierre-Emerick Aubameyang.”

Quelle «offre». Nous pensons à peine que quiconque remarquera la différence lorsque Arsenal remplacera l’attaquant de 17 buts Aubameyang par l’ailier de cinq buts Willian.

Temps de rancune

“RIO FERDINAND n’a toujours pas pardonné à l’ancien coéquipier anglais John Terry d’avoir abusé racialement de son frère Anton il y a dix ans” – Daily Mirror.

‘Encore’? Certaines personnes ne laisseront pas tomber les choses; tout ce qu’il a fait, c’était appeler son frère un «noir de merde».

Regardez maintenant le spectacle d’isolement F365: