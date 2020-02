Coutinho discute des progrès de Liverpool depuis son départ; fait l’admission de sortie

Date de publication: Mercredi 12 février 2020, 7h43

Philippe Coutinho insiste sur le fait qu’il n’est pas surpris par les progrès réalisés par Liverpool depuis son départ, mais il est catégorique qu’il n’a “aucun regret” de sa décision de quitter Anfield.

La star brésilienne a déçu les Merseysiders en passant par un transfert de 142 millions de livres à Barcelone en janvier 2018, mais cette décision s’est avérée un choix de carrière terrible pour Coutinho, qui a depuis été sous-loué au Bayern Munich et devrait maintenant être autorisé à partir pour un prix réduit de 65 millions de livres sterling cet été.

Et tandis que Liverpool a investi sa manne pour signer les goûts de Virgil van Dijk et Alisson Becker dans deux mouvements considérés comme essentiels pour assurer la gloire de la Ligue des champions et les pousser au bord du succès de la Premier League, l’avenir de Coutinho reste très dans l’air.

Cependant, le Bayern Loanee admet qu’il est fier d’avoir joué un rôle dans leur histoire et insiste sur le fait que son succès depuis son départ ne le surprend pas.

“Liverpool vole et cela ne me surprend pas”, a déclaré Coutinho à Sports Illustrated.

«Nous l’avons déjà vu l’année dernière lorsqu’ils ont remporté la Ligue des champions, mais je ne suis pas non plus surpris en raison de leur équipe et de leur manager fantastiques.

«Je suis tellement heureux pour eux, parce que j’ai tellement d’amis là-bas, d’anciens coéquipiers, donc je suis tellement content pour eux, mais c’est tout.

“Je ne regarde pas en arrière. J’ai pris un autre chemin, et maintenant je suis sur un autre chemin, un peu comme tout le monde. Je me concentre entièrement – comme eux – sur la réalisation de mes rêves. Je suis content de ce que j’ai fait dans le passé, et maintenant je ne peux qu’avancer. “

Selon des informations parues mardi dans les journaux européens, Liverpool était l’un des cinq prétendants qui étaient tous tentés de grignoter les nouveaux tarifs réduits du Barça pour le joueur, l’ancien attaquant des Reds John Aldridge a conseillé à Klopp de rester à l’écart.

Et malgré le fait que Coutinho soit toujours un «très bon joueur», Aldridge pense que son retour n’est pas ce dont Liverpool a besoin.

S’adressant à l’Echo de Liverpool, Aldridge a déclaré: «Je vois que le fait de savoir si Liverpool devrait essayer de ramener Philippe Coutinho à Anfield a de nouveau relevé la tête.

“Pour moi, il était et est toujours un très bon joueur et, avec l’équipe que nous avons maintenant, je suis sûr qu’il s’en tirerait très bien, mais je penche davantage vers l’argument” ne jamais revenir “.

«Cela peut fonctionner parfois, mais il gagne beaucoup plus d’argent à Barcelone, ce qui pourrait être un problème potentiel et bien sûr, il y aurait la question de savoir combien d’argent le Barça voudrait de Liverpool pour lui.

«J’imagine que l’équipe l’accueillerait de nouveau car il est vraiment un bon gars et je ne pouvais pas voir que c’était un problème, mais je ne le voyais pas comme quelque chose que j’opterais si c’était moi qui appelais les coups de feu.

“En fin de compte, Coutinho a choisi de partir, nous avons obtenu le meilleur prix pour lui et cela a joué en notre faveur.

«Nous sommes sortis et avons amené Van Dijk et Alisson pour à peu près le même prix et vous devez dire que nous n’avons pas regardé en arrière depuis – champions d’Europe, champions du monde et une avance de 22 points en tête de la ligue alors que nous regardons pour mettre fin à ce poids de 30 ans pour un titre de champion.

«Je souhaite bonne chance au garçon mais à la fin de la journée, ce qui lui est arrivé montre que l’herbe n’est pas toujours plus verte de l’autre côté.

“Il y a des années, on disait que si vous quittiez Liverpool, il n’y avait qu’un seul chemin à parcourir et c’est en baisse, et c’est un signe des temps que certains joueurs redécouvrent maintenant.”

Pour Coutinho, cependant, son attention immédiate se tournera vers le Bayern Munich. Les Bavarois sont actuellement en tête de la Bundesliga et se préparent à une rencontre de la Ligue des Champions avec Chelsea plus tard ce mois-ci.

Aldridge, quant à lui, est devenu lyrique sur les qualités d’un jeune milieu de terrain passionnant des Reds – et pense que son émergence dans la première équipe peut sauver des millions de Klopp sur le marché des transferts cet été.