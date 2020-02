Coutinho et dix de plus contre Hoffenheim

Fera confiance Hansi Flick à Coutinho. Le Brésilien vit dans l’ostracisme depuis le départ de Niko Kovac mais l’entraîneur veut le récupérer pour la cause: «Philippe va jouer dès le départ. À l’entraînement, il se débrouille toujours très bien et J’espère que vous brisez votre bloc et montrez vos qualités. Ce serait le bon moment & rdquor;, a déclaré l’entraîneur allemand avant la visite à Hoffenheim.

Les victimes de Lewandowski et Coman par blessure, ils ont ouvert la voie au Brésilien, qui a une occasion en or de faire un pas en avant. Gnabry, Müller et même le jeune Zirkzee ont de sérieuses options pour faire également partie du jeu. Le Bayern n’a toujours pas de marge d’erreur pour défendre le leadership. Hoffenheim ne facilitera pas la tâche, au milieu des résultats mais toujours en vie dans la lutte pour les positions européennes.

Pour sa part, Dortmund veut continuer à pousser Flick bien qu’avant Fribourg, il a des doutes sur Haaland, affecté par un virus de l’estomac, Sancho et Guerreiro, comme le rapporte ‘Bild’. Aussi peu que possible, Lucien Favre alignera son alignement le plus partant depuis que l’équipe est tombée en Coupe n’a pas de jeu pendant la semaine.

Probables Oces Hoffenheim-Bayern:

Hoffenheim: Baumann; Kaderabek, Nordtveit, Hübner, Zuber; Rudy, Grillitsch, Samassekou; Skov, Baumgartner; et Kramaric.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Müller, Goretzka, Coutinho; et Gnabry.

Arbitre: C. Dingert.

Stade: PreZero Arena.

Heure: 15h30.

Probables Oces Dortmund-Freiburg:

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro; Brandt; Sancho et Haaland.

Fribourg: Schwolow; Schmid, Gulde, Heintz, Günter; Haberer, Koch, Höfler; Sallai, Petersen et Höler.

Arbitre: R. Hartmann.

Stade: Signal Iduna Park.

Heure: 15h30.