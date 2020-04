Coutinho fait don de 20 tonnes de nourriture

Philippe Coutinho, un joueur du Bayern Munich, a montré son côté le plus attentionné en se tournant vers les familles les plus nécessiteuses de la ville de Rio de Janeiro. Le milieu de terrain n’a donné ni plus ni moins de 20 tonnes de nourriture pour les gens des quartiers les plus pauvres de sa ville natale.

Le joueur est né et a grandi dans le quartier «do Riachuelo» de la ville brésilienne, dans le nord. Il a aidé la communauté dans les régions de Mangeueira et Barreira do Vasco. La nourriture a été distribuée par le biais des associations de quartier.

Coutinho a parlé du don: “Tout d’abord, Je voudrais remercier Dieu de m’avoir fourni des conditions pour aider les autres. Je remercie également tous ceux qui ont collaboré d’une manière ou d’une autre pour rendre possible cette action de solidarité. C’est le début d’une belle campagne pour de bon, j’espère continuer à aider toujours. Aider ceux qui en ont besoin est essentiel à un monde meilleur et nous devons tous faire notre part, soit trop, soit trop peu. L’important est d’aider “, a expliqué l’ancien joueur de Barcelone.