Bundesliga



Coutinho, sans place au Bayern ou à Barcelone: ​​pourrait aller au premier ministre





Miguel Machado





18 mars 2020 à 13 h 00

Le footballeur brésilien ne passe pas un bon moment dans son club et sortirait à nouveau.

La situation actuelle de Philippe Coutinho n’est pas bonne et son arrivée au Bayern Munich n’était finalement pas ce qui était attendu après avoir quitté Barcelone en prêt, une équipe qui détient toujours ses droits sportifs.

L’équipe allemande ne poursuivra pas avec le footballeur brésilien dans son équipe et Coutinho, quant à lui, doit revenir à Barcelone. Mais l’équipe du Barça n’en tiendra pas compte non plus.

La clause élevée de 120 millions d’euros ne permettrait pas au club bavarois de procéder à l’achat. De plus, Barcelone cherche le retour de Neymar et a Lautaro Martínez en dossier pour chercher à le signer.

Ainsi, le Brésilien pourrait se rendre à Chelsea, une équipe qui aurait manifesté de l’intérêt selon ‘Mundo Deportivo’, un média espagnol. Ainsi, le footballeur pourrait avoir un passage en Premier League après avoir quitté Liverpool.

Rappelons que le footballeur compte 32 matchs et neuf buts au Bayern Munich après son arrivée depuis septembre 2019. S’agit-il d’une mauvaise expérience?