Coutinho, spectateur fantaisie dans le rouleau bavarois

Il n’est jamais facile de partir en tant que substitut lorsque vous vous appelez Coutinho, mais l’expression corporelle du Brésilien lorsqu’il va entrer est déjà un symptôme de ce qui va suivre. Le Bavarois «10» a de nouveau joué des minutes en Ligue des champions et l’a fait à un moment du match où le Bayern avait déjà gagné 0-2. Ceux de Flick avaient tout sur leurs visages, devant un Chelsea qui a frappé et laissé de plus en plus d’espace derrière.

26/02/2020 à 00:32

CET

Albert Grace

Même ainsi, pas même ceux Coutinho ont réussi à réaliser une bonne performance. Il a touché trois balles comptées dans près d’une demi-heure du match qu’il a joué. Et cela venait donner au parti un peu plus de contrôle après la blessure de Coman. Le Brésilien est allé dans l’herbe et la meilleure chose qu’il a pu faire est de donner le groupe à Davies et de repartir sur la photo du troisième but bavarois.

L’exazulgrana s’est éloigné, a laissé le Canadien prendre la moto, sortir d’un maximum de trois défenseurs et relever la tête pour la mettre au pied d’un Lewandowski qui n’a pas failli. Comme toujours. Une preuve de plus que Coutinho n’est pas content en Bavière. Le changement d’entraîneur n’a pas aidé. Avec Kovac, il était pratiquement un détenteur incontesté tandis que pour Flick, ils jouent Müller et dix de plus.

La chance n’est pas d’avoir Cou non plus. En plus de ses mauvaises performances, le Brésilien voit à quel point le milieu de terrain allemand est à un niveau extraordinaire. Que ce soit pour assister ou pour marquer, Müller a une seconde jeunesse avec un Flick qui n’a pas hésité à lui donner chaque gallon. Justement, les mêmes qui ont décidé d’enlever un Coutinho qui aura compliqué d’être important. Le Bayern fonctionne bien jusqu’à présent et le Brésilien n’est pas entré dans cette vitesse. On verra.