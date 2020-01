Coventry City et Birmingham City reviennent jouer après un nul 0-0 en FA Cup

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 25 JANVIER: Jake Clarke-Salter de Birmingham City se bat pour la possession avec Matthew Godden de Coventry City lors de la FA Cup Fourth Round match entre Coventry City et Birmingham City à St Andrew’s Trillion Trophy Stadium le 25 janvier 2020 à Birmingham, Angleterre. (Photo de Richard Heathcote / .)

Coventry City et Birmingham City s’affronteront à nouveau à St Andrew’s après un match nul 0-0 lors de la Emirates FA Cup.

Ce fut toujours une expérience unique pour la foule de 21 193 personnes à St Andrew’s alors que les locataires Coventry «accueillaient» leurs propriétaires Birmingham City.

Les Sky Blues ont partagé le terrain avec leurs rivaux des West Midlands à la suite de problèmes survenus à leur domicile précédent de la Ricoh Arena.

Un déplacement de 22 miles de leur base homonyme n’était nullement idéal; cependant, c’était tout ce que les Sky Blues pouvaient faire pour garder leur statut EFL, et potentiellement même le statut de leur club, en vie.

Les supporters se sont assurés que ce soit une affaire divertissante hors du terrain lorsque les opportunités se sont taries.

Première moitié

Birmingham City a commencé le plus brillant des deux côtés lorsque Lukas Jutkierwicz s’est retrouvé avec une première opportunité de tirer; il a trouvé un espace marginal dans la surface de réparation mais s’est fait voler la balle alors qu’il s’apprêtait à appuyer sur la détente.

Tandis que les supporters échangeaient des coups humoristiques hors du terrain; Les fans de Blues pensaient avoir le premier moment pour applaudir lorsque Jutkiewicz a empoché le ballon sur la ligne, mais l’arbitre Tim Robinson l’a exclu pour une faute sur le gardien de Coventry, Marko Marosi.

Les chances sont tombées principalement sur Birmingham au cours des 45 premières minutes, mais les «visiteurs» à cette occasion n’étaient pas disposés à le faire compter de près.

La passe complexe de Kristan Pedersen est parvenue à Jutkiewicz dans la surface de réparation après 15 minutes. L’attaquant des Blues n’a pas réussi à se convertir, conduisant un tir bas dans le fermoir de Marosi.

La seule et unique chance de Coventry au but est survenue après 22 minutes grâce à un passage dangereux. La passe de Zain Westbrooke tomba dans la course de Jordan Shipley mais son effort fut stoppé pour un corner.

Le talent adolescent Jude Bellingham, un objectif de Manchester United en janvier, a gâché une chance rapprochée juste avant la pause; une passe intérieure a rencontré sa course, mais il a frappé un tir large du poteau.

Deuxième partie

Poursuivant sur leur lancée de la première mi-temps, il n’est pas surprenant que Birmingham ait commencé la deuxième mi-temps plus rapidement.

Il a fallu un peu plus de 90 secondes aux Blues pour créer une opportunité, mais Jefferson Montero a forcé un arrêt de la passe de Jutkiewicz.

Birmingham s’est rapproché de nouveau à la 57e minute lorsque Marosi a fait battre le centre de Kerim Mrabti dans la zone de danger; après que le ballon ait été dégagé, Mrabti a claqué la tête avec une blessure et Jérémie Bela l’a remplacé.

Le patron de Sky Blues, Mark Robins, a lui-même lancé les dés quand il a fait un double changement juste après l’heure. Max Biamou a remplacé Zain Westbrooke et Jordan Shipley a pris la place d’Aston Villa Loanee Callum O’Hare.

Le remplaçant Biamou aurait dû ouvrir le score à deux reprises peu de temps après avoir été introduit dans l’atmosphère rauque.

Tout d’abord, il a été refusé par un dernier tacle d’Ivan Sunjic avant de forcer Lee Camp à effectuer un plongeon avec un effort de curling de 17 mètres alors que les scores restaient au même niveau.

Les Sky Blues l’ont presque remporté deux fois dans les derniers instants.

Le premier skipper Liam Kelly a tiré une volée juste après le poteau; cependant, la meilleure chance de l’équipe «à domicile» est venue en temps d’arrêt.

Un long ballon de Walsh a choisi Amadou Bakayoko; le remplaçant l’a aidé à traverser son homologue O’Hare, mais l’attaquant n’a pas pu capitaliser avec le but à sa merci juste avant que l’arbitre Robinson ne souffle à temps plein.

Il est certain que ce sera une autre affaire divertissante lorsque ces deux-là se rencontreront pour la rediffusion dans un proche avenir.

Birmingham a certainement eu la chance de conclure les débats et d’éviter une rediffusion en milieu de semaine, mais le duo des West Midlands ira à nouveau pour une place dans le cinquième tour de la FA Cup.

Équipes

Coventry City: Marko Marosi, Fankaty Dabo, Michael Rose, Kyle McFadzean, Dom Hyam, Sam McCallum, Liam Kelly (C), Liam Walsh, Zain Westbrooke (Max Biamou, 68), Jordan Shipley (Callum O’Hare, 68), Matty Godden ( Amadou Bakayoko, 81 ans).

Sous-marins inutilisés: Ben Wilson, Brandon Mason, Josh Pask, Jamie Allen.

Birmingham City: Lee Camp, Kristan Pedersen, Maxime Colin, Lukas Jutkiewicz, Harlee Dean (C), Jake Clarke-Salter, Jefferson Montero (Gary Gardner, 86) Josh McEachran, Kerim Mrabti (Jeremie Bela, 57), Jude Bellingham (Jacques Maghoma, 86 ), Ivan Sunjic.

Sous-marins inutilisés: Moha Ramos, Marc Roberts, Alvaro Gimenez, David Davis.

Présence: 21 193

