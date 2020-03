“Coverciano ouvre les portes de la lutte contre Covid-19”

Le centre technique de Coverciano disponible pour la lutte contre le nouveau coronavirus comme structure supplémentaire: c’est le choix du FIGC.

Ci-dessous l’annonce et les propos du président de l’association de football, Gabriele Gravina:

Pour faire face à l’urgence de Covid-19, la Fédération de football met le Centre technique fédéral de Coverciano à la disposition des autorités florentines. La décision du président Gabriele Gravina a été communiquée au maire de Florence Dario Nardella, qui coordonne les activités sur le territoire de la capitale toscane. La FIGC, après avoir déjà ouvert les portes du Centre à une garnison des sapeurs-pompiers, a proposé la mise à disposition de la “ Maison des nationaux ”, notamment l’hôtel et l’Auditorium (ancien gymnase), pour accueillir des personnes sous surveillance soins de santé et de mettre en place des lits pour les patients nécessitant une hospitalisation.

Coverciano, lieu emblématique du football mondial, siège des équipes nationales italiennes, Université du football avec ses cours pour entraîneurs et managers, centre de préparation des arbitres et future salle de contrôle du VAR, ainsi que le siège du Musée italien du football, maintenant c’est aussi un symbole de l’urgence sanitaire.

“Le monde du football fait preuve d’une grande sensibilité et d’un fort sens des responsabilités – déclare le président de la FIGC Gravina – nous avons tous pris le terrain contre l’urgence, Fédération, Ligues, Clubs, footballeurs et entraîneurs, levant des fonds et amplifiant les messages des autorités gouvernement. La santé est le premier bien à protéger, c’est pourquoi la FIGC ouvre le Centre de Coverciano aux Italiens en difficulté. Maintenant, nous ne jouons plus au football, pour y revenir, nous gagnons ensemble le match le plus important contre Coronavirus. »