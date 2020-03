COVID-19 entraînera des licenciements à l’UD Las Palmas

Le journal La Provincia pointe un ERTE du club de l’île qui affectera environ 100 employés du club.

Une crise sociale qui impacte, et de quelle manière, dans le football.

Les footballeurs ne seront pas les plus touchés par la crise économique qui entraînera – et entraîne – la suspension du football. Les milliers et les millions de personnes qui travaillent dans le monde du football seront affectées, si elles ne le sont pas déjà. Un exemple: l’UD Las Palmas.

Le coronavirus quitte ERTE à UD Las Palmashttps: //t.co/jrHTWAWL3W pic.twitter.com/hzswZhMXcJ

– LaLiga SmartBank et + Soccer (@MasFutbolMARCA) 14 mars 2020

Selon La Provincia, l’UD cessera d’entrer 4 millions d’euros dans les concepts de télévision, de publicité et de box-office. Pour cette raison, le club a procédé à l’annonce d’un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) qui concernera une centaine de travailleurs du club….