COVID-19 et transferts: à quoi ressemble l’avenir de Barçelona?

Avec la pandémie de COVID-19 qui a envahi le monde, le sport n’a pas été une priorité pour beaucoup, et à juste titre. Avec des milliers de vies perdues et bien d’autres en jeu, l’athlétisme a dû être mis en veilleuse; tous les grands événements sportifs ont été annulés dans un avenir prévisible, y compris, peut-être, les Jeux olympiques. La pandémie actuelle va avoir des effets incompréhensibles pour la plupart d’entre nous, et le football ne fera pas exception.

La plupart des gens n’ont pas cherché à faire une pause et à réfléchir à ce que cela peut signifier pour le jeu tel que nous le connaissons, mais cela vaut la peine de prendre un moment et de le faire. Avec la crise actuelle, il y a déjà un grave choc de demande et d’offre dans le monde entier, les économies étant en arrêt volontaire. Pour les équipes de football, les sources de revenus se sont taries rapidement. Selon le classement de la Football Money League de Deloitte, 44% des revenus (pour les 20 meilleurs clubs) proviennent de la diffusion, tandis que 40% proviennent des accords commerciaux et 16% des revenus de la journée. Sans football dans un avenir prévisible, 60% des revenus totaux (mensuels) ont disparu. Poof.

Pour le Barça, qui arrive en tête de liste de Deloitte avec un chiffre d’affaires annuel de 841 millions d’euros, cela est troublant à plusieurs égards. Bien que le club se renforce d’année en année, en termes de chiffre d’affaires total, sa situation financière reste incertaine. Et il y en a plus. Les revenus commerciaux peuvent également en pâtir. Alors que le principal sponsor du Barça, Rakuten (e-tailer), pourrait en sortir indemne, d’autres tels que Beko, Caixa Bank, Nike, Estrella, Cupra et Oppo ne le feront pas. Beaucoup d’entre eux sont confrontés à des mois de demande limitée et à une chaîne d’approvisionnement tout aussi compromise. Avec les licenciements massifs et la réduction des graisses inévitables, vous pouvez vous attendre à ce que les revenus publicitaires soient réduits en premier.

Maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour les Blaugranas?

Surtout de mauvaises nouvelles. Le club a la masse salariale la plus importante d’Europe, avec une dépense annuelle d’environ 500 millions d’euros en salaires. Les joueurs ne peuvent pas simplement être licenciés comme la plupart des autres employés de club et doivent donc être négociés avec. Apparemment, ces discussions ont déjà commencé (selon Marçal Lorente). Bartomeu et l’entreprise sont désormais contraints de trouver des moyens de stopper les fuites de liquidités, et une baisse des salaires est l’étape la plus logique. Ce qui reste à voir, cependant, est la mesure dans laquelle ils peuvent persuader les joueurs de prendre des réductions de salaire. Les licenciements peuvent encore s’avérer inévitables, même avec le plan de réduction des salaires le plus ambitieux. Les clubs de football modernes emploient souvent plus d’un millier de personnes. Il reste à voir si cela se révélera durable.

Un autre domaine à risque est celui des transferts. Les gros transferts d’argent du Barça devront peut-être attendre un peu. La prudence va très vite être à l’ordre du jour, les clubs consolidant et, par la suite, sauvegardant leurs actifs. L’aventurisme du marché pourrait disparaître un moment (ahem ahem Neymar). Le Barça devra peut-être réorienter sa politique de transfert. Il est peut-être temps de regarder de bas en haut plutôt que l’inverse. Les petits clubs chercheront à retirer de l’argent dans la prochaine fenêtre de transfert; ils dépendent beaucoup des revenus des matchs et de la radiodiffusion que les grands clubs et seront donc les plus durement touchés par la crise de trésorerie. Aussi cruel que cela puisse paraître, le choix entre une perte de talent et une sécurité financière est relativement facile pour les petits clubs. Cela pourrait être la chance pour Bartomeu de passer de la façade galactique à une stratégie plus centrée sur les jeunes, en particulier compte tenu du fait que les signatures “ Galactico ” viennent généralement avec des salaires élevés et une pléthore de bonus, en dehors des frais de transfert élevés eux-mêmes.

Les clubs sont généralement très discrets sur les détails de leur situation financière et, par conséquent, il peut s’écouler des mois avant que nous ne maîtrisions l’étendue des dégâts. Ce dont vous pouvez être sûr, c’est qu’il y aura des dommages. La récente flambée de l’argent du football, détourné ou non, est terminée. En septembre prochain, le paysage du football en Europe pourrait être complètement différent.

Apportez les «années folles», hein?