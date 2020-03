“Covid-19? Le football comme la vie, après l’urgence nous attendra”. Et cite Ali

MILAN. Ces derniers jours, les médias sociaux en direct entre Bobo Vieri, Costanza Caracciolo et Lele Adani, le commentateur de SKY a envoyé un joli message à tous les fans de football. Clôture avec une citation des grands Muhammad Ali.

VIVEZ LES ROMANTIQUES, VIVEZ L’ITALIE

“Les gens qui nous suivent et qui nous aiment, nous demandent aussi ce qu’il adviendra du sort du football – explique Lele – en réalité c’est le premier ballon (montre un super santos ed) le dernier ne sera pas là, car le football ne fait pas cela ne finira jamais, c’est comme la vie, quand nous nous remettrons, il sera là à nous attendre et c’est juste à dire. Quand on récupérera toutes nos affaires, il y aura aussi du football, tu comprends? – conclut Adani – Et je vous laisse avec une maxime de Muhammed Ali: si mon esprit peut le concevoir, et mon cœur peut le croire, alors je peux le faire. Et c’est pour tous les Italiens qui nous écoutent “.