“Covid-19? Les portes fermées ne suffisent pas, le B s’arrête”

Après les paroles du Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, et le geste de Pescara qui a pris hier le terrain avec les masques dans le match contre Bénévent, ce matin sur patron de Frosinone, Maurizio Stirpe, a envoyé une lettre au numéro un de B, Balata, dans lequel il formule une demande spécifique.

Cher président Balata,

suite aux pourparlers qui ont eu lieu la semaine dernière et après avoir soigneusement évalué les événements des dernières heures, la demande de suspendre notre championnat au moins pour les deux prochains jours est réitérée. Cette demande apparaît justifiée surtout par l’imposante croissance des contagions de Covid-19 au cours des dernières 48 heures, ce qui nécessite une réflexion sérieuse à la fois sur les priorités et dans cette phase notre pays est appelé à poursuivre, mais aussi sur les autres considérations, plus spécifiques à notre portée, qui devrait être dûment prise en considération.

Je me réfère, tout d’abord, au respect des Fans qui ont le droit de vivre l’événement sportif dans sa plénitude et sans la mortification, dont nous avons été témoins le week-end dernier, du jeu à huis clos qui constitue, entre autres choses , également une atteinte aux droits de propriété subjectifs des Fans eux-mêmes. Deuxièmement, la décision de jouer à huis clos ne semble pas utile pour protéger la santé des athlètes, des arbitres et des autres assistants de course, des cadres et de tous ceux qui participent de quelque manière que ce soit à la gestion de l’événement, contribuant à préfigurer presque la protection moindre de ces sujets.

Enfin, dans un moment complexe comme celui actuel, il semble injustifié de distraire les professionnels de santé ou les forces de l’ordre de leurs tâches institutionnelles pour les consacrer à la gestion d’événements tels que les matchs à huis clos (personnellement, mais je pense aussi aux autres , créer, dans cette phase, un fort sentiment de culpabilité!). Pour cette raison, nous demandons, au moins de reporter les jours 29 et 30 à la fin de ce championnat (par exemple, nous pourrions faire l’hypothèse de la récupération le 18/5 et le 23/5 respectivement) avec le report conséquent des play-offs et du jeu -out pour un maximum de 10 jours. calendrier. De cette façon, nous pourrions nous réaligner sur les dispositions gouvernementales qui prévoient une réévaluation globale de la situation au début d’avril et reporter à cette période de nouvelles décisions appropriées sur cette question et d’autres questions connexes. En espérant que la proposition recevra au moins une analyse et une évaluation adéquates, j’en profite pour vous saluer cordialement!

Maurizio Stirpe