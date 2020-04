Covid-19 vérifie d’urgence la voie possible de la phase 2, Hope: “Nous devrons vivre avec le virus”

ROME. Le nombre d’infections atteint aujourd’hui un pourcentage qui n’a pas été observé depuis début mars, le Ministre de la santé, Roberto Speranzaà cet égard, cependant, il était clair: «L’indice de contagion R avec zéro est légèrement inférieur à 1, un résultat incroyable si nous pensons que nous étions entre 3 et 4, donc chaque sujet positif a infecté en moyenne 3-4 personnes jusqu’à il y a quelques semaines. Mais maintenant, ne baissons pas la garde ».

PROCHAINE PHASE, ATTENTION MAXIMUM

Un appel à la prudence qui vient de la plupart des forces politiques du pays, et maintenant la phase 2 ne semble plus si loin et des travaux sont en cours sur la façon de vivre avec des virus en attendant l’arrivée d’un vaccin certifié et efficace. Selon les rapports de Repubblica, il y aura deux étapes dans la prochaine phase de l’urgence Covid-19: après le lundi de Pâques il peut y avoir de petites ouvertures par activités de production, puis à partir de début mai de nouvelles indications viendront pour les mouvements en toute sécurité. A l’issue du dernier décret du Premier ministre, le Premier ministre et les techniciens décideront ensuite de la marche à suivre.