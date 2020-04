Covid a guéri l’Inter docteur: “Attention à la hâte. Feu vert uniquement aux virologues”

Piero Volpi, médecin social de l’Inter, contraint à l’hospitalisation fin mars après avoir contracté un coronavirus, a accordé un entretien au Corriere dello Sport témoignant des effets du virus: “Cette maladie est bien pire qu’on ne le pense. Les gens ne le font pas ils se rendent compte. Ce n’est que dans les services que vous pouvez avoir une idée de l’étendue de cette maladie. Les travailleurs de la santé paient un prix très élevé “. Ensuite sur la soi-disant “phase 2”: “Il faut tout évaluer soigneusement, pourquoi prendre des risques maintenant? Le feu vert devra venir uniquement des autorités scientifiques et surtout des virologues et des épidémiologistes”. Et le football? “La santé doit toujours être la priorité. Des examens médicaux et des dispositifs permettant des contrôles réguliers et opportuns seront nécessaires.”