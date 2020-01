CR7 et fitness, l’ami révèle: “A 2.30 pas de SPA, m’a emmené courir”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

“Je me souviens que nous revenions de Chine à Madrid, je ne rêvais que du SPA chez lui”. Nouveau chapitre dans la vie folle (et super athlétique) de Cristiano Ronaldo, dont le dévouement à la formation est désormais bien connu. Et souligné par plusieurs coéquipiers. C’est le cas de José Semedo, défenseur de Vitoria Setubal, qui est également passé brièvement de Cagliari, un ami personnel des Portugais de la Juventus. Cela rappelait aux microphones de Record une anecdote, liée précisément à la passion du CR7 pour le fitness: “Nous y étions presque, le pilote nous avait informés qu’il ne restait plus qu’une heure. J’avais les jambes douloureuses, j’avais hâte de plonger dans l’eau et se faire masser.

Au lieu de cela, nous sommes arrivés à Madrid et il était 2h30 du matin. Il est allé dans sa chambre et s’est préparé, a pris des shorts, est venu dans ma chambre et a dit ‘Seed, allons courir’. Je l’ai regardé et je n’ai pas su lui dire non. Je me suis préparée et j’ai pensé: «C’est fou».

A deux heures du matin, nous courions dans son appartement comme des fous, au lieu de nous détendre au bord de la piscine “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

17.01 20:08 – CR7 et fitness, l’ami révèle: “A 2.30 pas de SPA, il m’a emmené courir”

17.01 20:04 – officiel Ashley Young est un nouveau joueur Inter

17.01 20:00 – tmwnewsJeune premier coup de l’Inter. Naples en quête de rédemption

17.01 19:54 – tmwInter, Young a signé. La première interview a également été publiée

17.01 19:45 – Derby de Milan pour Kurzawa. Mais le joueur préfère Arsenal

17.01 19:30 – focus Football étranger, les 10 événements officiels les plus importants de la semaine

17.01 19:26 – Sassuolo, insertion sur Bonifazi: le KO de Ferrari ravive le marché

17.01 19:23 – Higuain: “J’ai joué et marqué au sommet. Maintenant je veux juste la Ligue des Champions”

17.01 19:15 – Du Brésil, Rome s’intéresse à Soares mais au Portugal nie

17.01 19:12 – Samp, Gabbiadini: “Avec la Lazio pour gagner. J’ai raté trop de buts”

17.01 19:06 – Rabiot: “Kulusevski a du potentiel. Mais dimanche il ne sera qu’un adversaire”

17.01 19:00 – focusSerie A, les 10 événements officiels les plus importants de la semaine

17.01 18:57 – Juventus, Higuain: “Nous sommes les principaux rivaux du Scudetto”

17.01 18:52 – Milan, écoutez Bjelica: “Olmo est sorti car sa vente est en cours de négociation”

17.01 18:45 – Juventus sur Meunier. Et le PSG continue de penser à De Sciglio

17.01 18:33 – Lazio officiel, 2001 vient de Salernitana Marino

17.01 18:27 – Gênes, Pandev: “Je pourrais quitter l’année prochaine. Le salut d’abord”

17.01 18:21 – Juventus, Higuain: “Sarri et moi faisons ressortir le meilleur l’un de l’autre”

17.01 18:18 – Orsolini et Corbo jouent contre FIFA. Et ils achètent Barrow pour Bologne

17.01 18:09 – officiel Juve, le Dr Agricola quitte la direction médicale J Medical

17.01 18:06 – Inter, accéléré pour Moses: contacts continus avec Chelsea

17.01 18:01 – liveExchange sauté! Spinazzola de retour à Rome: “Je vais bien …”

17.01 17:54 – tmw Vigorito aime Chievo mais Lecce est maintenant un mur

17.01 17:51 – Juve, Rabiot: “L’Inter et la Lazio peuvent gagner, ils nous poussent à bien faire”

17.01 17:37 – tmwRoma, Spinazzola de Fiumicino: “Je vais bien, je pense à Gênes”

17.01 17:30 – Ciel ou DAZN? Au programme du 23 au 30: Juve-Inter le 1er mars

17.01 17:27 – Turin, Mazzarri: “Baselli appelé, c’est une reprise très importante”

17.01 17:24 – la Juventus officielle, a acheté la Ntenda française

17.01 17:12 – Sampdoria, B. Fernandes-Man United vaut une victoire au Superenalotto

17.01 17:06 – Inter-Juve, défi pour Chong: Napoli tente de s’impliquer dans la négociation

1er étage

Le marché des transferts a démarré et la semaine qui s’achève a donné plusieurs renforts au marché. Quels sont les plus importants? Nous vous le rappelons ici. Pour mémoire, nous n’avons considéré que les offres annoncées de lundi à aujourd’hui: pour cette raison, …