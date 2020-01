CR7 et la Juventus feront 9 contre la Fiorentina

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Depuis que le stade a ouvert ses portes en 2011-2012, la Juventus en championnat n’a gagné que contre la Fiorentina.

Une séquence de 8 coups sûrs: 6 avec une seule différence de buts, 2 avec une paire d’avantages.

Mais la série de résultats utiles pour les bianconeri est encore plus longue. À partir de 11 Juventus-Fiorentina, les hôtes déplacent le classement à la fin du match.

Et donc pour tracer un signe 2 sur le coupon nous devons scanner les almanachs jusqu’en 2007-2008, quand il était 2-3.

En jetant un œil à l’histoire de la rencontre, on découvre que cette longue période de domination savoyarde n’a rien de nouveau. Il y a déjà 4, en fait, la série de 11 courses OK ou plus. Mais plus de 8 victoires consécutives ne se sont produites qu’à 2 reprises: entre 1941-1942 et 1954-1955, quand il y a eu 9 succès sans interruption (plus un nul et une autre victoire pour un total de 11 résultats) positif); entre 1988-1989 et 2005-2006, lorsque les hôtes ont eu 10 succès (anticipés par un signe X et suivis de 4 autres courses à points pour un total de 15 manches rentables).

Les bianconeri sont des vétérans du KO de Naples. Après la seule autre défaite en Serie A 2019-2020, Ronaldo et ses coéquipiers ont placé un tir de 15 points en 5 jours. A domicile avec 28 points (9V – 1X – 0P), ils ont fait de leur mieux et l’attaque et la défense sont simultanément sur la plus basse marche du podium.

Le Viola le week-end dernier a fait 0-0 (avec Dragowski pour déjouer un penalty) avec Gênes et a été dans une série positive depuis 4 tours. Loin des Francs, ils ont récolté 12 points (3V – 3X – 4P) mais ils montrent un équilibre négatif dans la comparaison entre les buts marqués et les buts encaissés.

Rappelons que la Vieille Dame est à 1599 victoires en Serie A avec la formule mono-groupe. Ceux à la maison ont atteint 1004, ceux à l’extérieur de 595.

COMPARAISONS DIRECTES À TURIN (SÉRIE A)

80 matchs joués

54 victoires de la Juventus

20 tirages

6 victoires Fiorentina

169 buts marqués Juventus

67 buts marqués Fiorentina

PREMIER DÉFI À TURIN (SÉRIE A)

Juventus 2-2 Fiorentina, 34e jour 1931/1932

DERNIER DÉFI À TURIN (SÉRIE A)

Juventus-Fiorentina 2-1, 33e jour 2018/2019

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres nouvelles Statistiques

1er étage

Florenzi quitte la capitale. Vol à 7,55 à Valence où un prêt à sec de six mois l’attend (visites aujourd’hui puis signe, présentation possible demain). Ensuite, vous verrez quoi faire. Un choix forcé de jouer et de ne pas rater le Championnat d’Europe. Au départ peu envie de …