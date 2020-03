“CR7 et Ramos me voulaient au Real Madrid”

Robert Lewandowski il s’est rarement arrêté pour réfléchir soigneusement à la façon dont il fait ce qu’il fait. Combien coûte la tête et combien de condition physique? Pourquoi marquez-vous autant de buts? Golear est un art que l’attaquant polonais maîtrise

19/03/2020

Avez-vous toujours marqué des buts depuis votre enfance?

Oui, pour moi, c’était très naturel. J’adore me battre et je le fais souvent. Enfant, j’ai aussi joué au milieu de terrain, des deux côtés, mais mon but était d’aider l’équipe à marquer. Ni le désir de marquer ni le sentiment après l’avoir fait n’ont changé.

Quelle relation entretenez-vous avec le ballon? Lui parles-tu

Quand j’étais plus jeune, je parlais au ballon, c’était mon ami.

Qu’as tu dit

Tu es à moi »(rires). Et “vous devez m’écouter.” Aussi, quand je mangeais, je mettais la balle sous mon pied, sous la table. Je la voulais à mes côtés.

J’imagine que tout faisait partie de votre tentative de dominer le ballon, pour vous assurer qu’il répondait à tout ce dont vous aviez besoin?

Tout était pour l’amour, pour l’amour du ballon et pour l’amour du football. Quand j’étais petite, je n’avais ni PlayStation ni ordinateur, et j’ai passé toute la journée dans mon jardin ou dans un parc. Maintenant que cela n’arrive plus, les garçons et les filles ont beaucoup plus d’options pour se divertir.

Avez-vous déjà dit à haute voix: «Je vais être le meilleur attaquant du monde»?

Je savais que je devais le faire étape par étape. Mon rêve était de jouer dans les grands stades avec 80 000, 90 000 spectateurs. C’était mon rêve. Quand j’étais jeune, dans mon pays, la Pologne, nous n’avions pas de meilleurs joueurs, alors j’ai regardé les meilleurs joueurs du monde et j’ai pensé: “ D’accord, je viens de Pologne, de Varsovie, mais pourquoi les joueurs polonais ne peuvent-ils pas venir être le meilleur?

Qui avez-vous admiré?

Quand j’avais six ans, je me souviens de Roberto Baggio, à cause de son temps à la Coupe du monde, j’ai adoré comment il jouait. Ensuite, entre 10 et 14 ans, c’était Alexander del Piero, mais plus tard mon joueur préféré était Thierry Henry, un footballeur incroyable. Non seulement pour sa capacité de marquer, mais aussi pour ce qu’il a fait pour l’équipe et comment. Je me souviens du jour où je l’ai rencontré, ça a été un choc. Wow Je connaissais mon idole d’enfance! Et maintenant, il veut ma chemise! C’est incroyable. Les rêves peuvent devenir réalité.

Revenons à l’époque où vous étiez enfant. De 8 à 16 ans, vos parents ont dû conduire deux heures pour vous entraîner, trois ou quatre fois par semaine.

Je serai toujours reconnaissant envers mes parents pour cela. Les parents de mes camarades de classe leur ont demandé «pourquoi faites-vous cela? Vous perdez deux heures dans chaque sens, douze à quinze heures par semaine, comme c’est fou. » Et mes parents ont confirmé que mon rêve était de réussir dans le football. C’était à moi de choisir ce que je voulais constamment faire. Parfois, mes amis allaient à une fête et je m’entraînais le lendemain, donc je devais choisir. Et j’ai choisi de me reposer. Pour chaque jeune joueur, c’est le choix.

Quand avez-vous su que vous et le bal parliez la même langue?

Mon père était mon professeur d’éducation physique et il a dit: “Tu ne devrais pas simplement jouer au football.” Il m’a dit que mon corps devait être plus flexible, que je devais essayer d’autres sports. Il a fait de la formation de judo, a joué au volley-ball et au basket-ball. J’adore tous les sports. Ma mère et ma sœur ont joué au volley-ball.

Une autre chose à laquelle vous deviez faire face quand vous étiez enfant était le rejet. Legia Warsaw pensait que vous étiez trop petit, que vous ne pouviez pas être un attaquant.

C’était l’une des pires situations de ma vie. J’ai été blessé pendant quelques mois et à mon retour je n’étais visiblement pas en forme. J’avais besoin de temps, mais mon contrat a pris fin à la fin de cette saison. Personne ne m’a dit ce qui se passait, s’ils me renouvelaient ou non, alors je suis allé voir le secrétaire du club et il m’a simplement dit que j’avais été libéré, que je pouvais partir. C’était une situation très difficile pour moi. Il avait 17 ans. Ma mère m’attendait sur le parking et elle a tout de suite su que quelque chose n’allait pas. Je me suis demandé si ma carrière de footballeur avait pris fin? Mais j’ai décidé de prendre du recul, d’aller dans une autre équipe mineure et de me donner une deuxième chance. Ça s’est bien passé

Que faut-il pour être un parfait avant-centre?

Le neuf parfait devrait pouvoir marquer avec sa gauche, sa droite, avec sa tête, avec tout. Vous avez besoin de tout et vous devez être prêt à toute situation.

Les attaquants ne touchent pas trop le ballon, mais lorsqu’ils le font, ils n’ont pas beaucoup de temps pour prendre des décisions.

Parfois c’est ainsi. Et je n’aime pas attendre trop longtemps que le ballon me frappe. Mais vous devez vous concentrer sur le moment où il vous frappe enfin. C’est crucial. Il faut être préparé, en tension constante même si parfois on préfère faire semblant de marcher sur l’herbe.

Parlez-vous aux centrales?

Non, pas trop. Je préfère être concentré, concentré sur ce que je pense qui va se passer.

Mais vous chercherez une faiblesse chez les défenseurs. Les étudiez-vous?

Oui, bien sûr. Nous étudions tout avant un match, et chaque joueur a la possibilité de rencontrer le rival même à domicile. J’ai hâte de voir à qui je vais faire face.

Avez-vous déjà été surpris par une décision que vous avez prise, une vente aux enchères?

Beaucoup de fois. Vous n’avez pas le temps de penser si vous allez la frapper avec la droite ou la gauche. Tu ne peux pas penser. Vous devez agir par intuition qui n’est rien de plus que l’accumulation d’expériences. En fait, je dirais que dans 70% des cas, vous n’avez pas le temps de choisir où va le coup. Parfois, après le but, je pense «wow! Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose comme ça! »

Une autre chose dont parlent les psychologues du sport, c’est qu’ils ont besoin d’une sorte de blocage mental parce que vous pouvez vous tromper, rater même des opportunités claires, mais vous ne pouvez pas laisser cela vous couler.

Si vous manquez une occasion et que vous la contournez pendant une minute, deux, puis dix minutes plus tard, une autre situation se produira et, si votre tête n’est pas prête, vous ne marquerez pas non plus. Peu importe que vous perdiez une, deux, trois, quatre ou cinq opportunités, vous devez penser qu’il y en a une sixième et que vous y marquerez. J’avais l’habitude de m’arriver si j’échouais: je me souvenais de ce qui s’était passé, je révisais la décision, je me demandais ce qui se passait. Mais j’ai appris à laisser l’erreur derrière

L’expérience vous donne également la possibilité d’économiser de l’énergie.

Je passe le match à demander ou à vouloir le ballon. Si j’ai marqué un but, j’en veux un autre. Si j’en ai trois, je dois faire le quatrième. Parfois, mes collègues me disent: “Ne réalisez-vous pas que nous aurons un autre jeu dans deux ou trois jours? & Rdquor;. Mais pour moi, si vous passez un bon moment, si vous aimez le sport, si vous aimez marquer des buts, ce n’est jamais suffisant.

Vous avez signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich. Vous y passerez les meilleures années de votre carrière.

Je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde, je sais que je peux être heureux ici. Ce que nous avons est de très haut niveau, de l’équipe à la ville sportive. Tout est plus facile à jouer dans un club comme celui-ci.

Cela signifie que, à son époque, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos ne vous ont pas convaincu d’aller au Real Madrid. Il y a trois ans, ils vous ont approché après un match contre le Bayern et vous ont dit: «Vous devez jouer avec nous & rdquor ;. C’est comme ça?

Oui, vous pouvez aller en Ligue espagnole ou dans n’importe quel autre pays, un autre grand club, mais pour moi ce n’est pas la chose la plus importante. Là où je suis, j’ai pu atteindre mon niveau maximum et je veux continuer à bien faire.