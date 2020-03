Cremonese, Bisoli se présente: “Avant le travail il y a de la passion. Je m’inspire de Mazzone”

“L’appel du Cremonese ne pouvait certainement pas être refusé”: le nouveau technicien du Cremonese débute lors de la conférence de presse de présentation Pierpaolo Bisoli. Qui parle ensuite de l’environnement trouvé à son arrivée en gris rouge: “C’était un petit rêve pour moi de venir ici, c’est une grande réalité avec une note importante, et je connaissais déjà les valeurs techniques et humaines de cette équipe. Il est clair que si nous sommes dans ces conditions il manque quelque chose, nous devons être capables de tout réinitialiser et d’essayer de transformer nos forces en action pour sortir de cette situation. L’entreprise est l’une des plus importantes de sa catégorie “.

Il poursuit: “J’ai vu la Cremonese trois fois, deux fois au” Zini “. Au début du championnat je l’avais placée parmi les prétendants à A, mais les problèmes, si nous sommes dans cette situation, je n’aurais même pas eu la chance d’être appelé, mais je suis convaincu qu’avec l’union de tous nous pouvons sortir de cette situation. Quelque chose à moi, bien que dans deux jours, je devrai donner, mais il est clair que les courses ne gagnent pas les simples, le groupe gagne avec la méchanceté et le désir de ne pas être satisfait: pour cette raison, je suis très inspiré par Mazzone, même si dans ma carrière j’ai eu des fleurs d’entraîneurs et j’ai appris quelque chose de tout le monde. De ce mélange de grands championnats j’ai ensuite essayé de me modeler sur les équipes que j’avais, pour faciliter les joueurs sur leurs caractéristiques. Je dois valoriser le produit Cremonese “.

Il conclut: “Bouleversements tactiques? Quelque chose que j’ai essayé de changer, l’attention des joueurs est toujours fondamentale, quelque chose de différent sera vu. Mais avant le travail, il y a un mot plus important, la passion. Si cela manque, nous ne pourrions jamais atteindre le maximum , et par passion je veux dire un sentiment collectif de chacun envers tout “.