Cremonese, Rastelli: “Honorer la Coupe d’Italie. Puis une nouvelle saison”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Nouveau début sur le banc Cremonese pour monsieur Massimo Rastelli, disculpé après le 7e jour et rappelé il y a quelques jours. Demain, le match de la Coppa Italia contre la Lazio, dont l’entraîneur a parlé lors d’une conférence de presse: «Le retour et la reprise du travail interrompu il y a trois mois était simple, j’ai trouvé un groupe disponible et travaillant en harmonie: j’attends, de demain en avant, une série de tests de grand caractère. Les gars ont bien mérité cette vitrine, maintenant nous devons l’honorer de la meilleure façon possible, contre une équipe très forte, mais nous essayons de tout réinitialiser et de recommencer avec un nouvel enthousiasme. Et samedi, c’est comme commencer une nouvelle saison pour nous. “

Il poursuit ensuite: «Nous apporterons des variations sur les interprètes et sur le système de jeu, mais l’attitude et l’interprétation comptent, si bien que lorsque l’équipe a fait ce qu’elle avait à faire, elle a gagné et convaincu. Ce n’est peut-être pas une situation très facile, l’aspect mental est celui à exploiter davantage, mais concentrons-nous sur le match de demain. ”

Il a ensuite conclu: “L’esprit de l’équipe était positif et je l’ai donc retrouvé, mes idées et concepts ont toujours été appliqués, mais il faut faire un résultat, c’est clair. Si je suis revenu, c’est parce que l’entreprise pense que c’est possible, grâce au travail, nous pouvons en sortir. “