Crespo a donné son avis sur la rivière Gallardo et a lancé une comparaison qui a surpris tout le monde: “C’est comme faire face à Nadal”

Ce vendredi, un jour avant le match contre Rivière, Hernán Crespo parlé avec la presse et félicité le millionnaire qui dirige Marcelo Gallardo. Devant les journalistes, le DT de Défense et justice Il n’a pas hésité à affirmer qu’il est la meilleure équipe du Super ligue et a même fait une comparaison avec le monde du tennis.

“Aujourd’hui, affronter River dans le Monumental, c’est comme affronter Nadal à Roland Garros”, a déclaré le directeur technique avec un grand passé au club Núñez qui sera à l’honneur ce week-end. Compte tenu de cette similitude, il a expliqué que son objectif est d’aller “pour nous mesurer et voir ce que nous sommes pour”: “Jouer contre eux nous montrera où nous en sommes (…) Pour construire quelque chose de grand, vous devez passer par ce type de jeux.”

À son tour, en attendant Crespo, auteur des deux buts de la finale des Libertadores qui ont battu la Californie pour recevoir une plaquette au Monumental, il a également reconnu: “La coupe que j’ai gagnée avec River ne la dépasse que les naissances de mes enfants. ” Une définition brutale d’un homme identifié au club qui sera probablement applaudi samedi.

Enfin, après avoir remercié l’entraîneur de Millo pour ses paroles de jeudi (“C’est une très belle possibilité d’honorer une personne et un joueur qui lui ont donné des buts des plus importants de l’histoire de ce club”) et reconnaître qu’il l’aime beaucoup et Son cadeau le rend très heureux, il a critiqué ceux qui soulignent que lui et Nahuel Gallardo peuvent ruiner le championnat à River: “Ce n’est pas juste qu’ils nous mettent dans ce contexte”.