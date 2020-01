Crewe Alexandra signe le défenseur Michael Nottingham en prêt de Blackpool

BLACKPOOL, ANGLETERRE – 27 JUILLET: Blackpool’s Michael Nottingham pendant le match amical d’avant saison entre Blackpool et Blackburn Rovers à Bloomfield Road le 27 juillet 2019 à Blackpool, en Angleterre. (Photo de Kevin Barnes – CameraSport via .)

Crewe Alexandra a signé son premier contrat en janvier. Les cheminots ont engagé le défenseur Michael Nottingham en prêt de Blackpool pour le reste de la saison.

Crewe Alexandra signe Michael Nottingham

L’accord

Crewe a annoncé via son site Web qu’il avait signé le défenseur. Nottingham arrive en prêt pour le reste de la saison.

Nottingham a rejoint Blackpool en 2018 et a disputé 32 matchs avec les Seasiders en marquant deux buts.

Il arrive comme première signature de Crewe de la fenêtre de janvier alors que l’Alex cherche à obtenir une promotion en mai.

Nottingham pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Crewe affrontera Cheltenham dans une partie clé en tête du classement.

«Un bon coup pour Nottingham»

Le chef de la direction de Blackpool, Ben Mansford, a parlé au site Web de Blackpool du déménagement de Nottingham. Mansford a déclaré: “C’est une bonne décision pour Michael et une autre où il aura la possibilité de jouer à nouveau sur une base plus cohérente. C’est un grand garçon et nous lui souhaitons tout le meilleur. »

Nottingham est à la recherche d’un temps de jeu tellement nécessaire qu’il a eu du mal à pénétrer dans l’équipe de Simon Grayson depuis qu’il a pris le relais cet été.

Artell admet qu’un accord permanent pour Chuma Anene sera difficile

Chuma Anene a été une formidable signature pour Crewe. L’attaquant est en excellente forme avec sept buts inscrits lors de ses neuf derniers matchs. Cependant, il est seulement prêté et Crewe veut à tout prix le garder à Gresty Road.

Le manager David Artell a admis qu’un accord permanent sera difficile à conclure. Artell a déclaré au site Web de Crewe: «La signature a été décrochée des deux côtés et nous sommes en contact avec les gens de Midtjylland.

«Cela semblait probablement un peu sombre quand il ne jouait pas, mais Chuma a compris que nous avions besoin de temps pour l’intégrer dans la façon dont nous voulions qu’il joue et ce que nous voulions qu’il fasse. Je pense qu’il a apprécié son séjour ici jusqu’à présent et il a probablement beaucoup appris.

«C’est un bon joueur et maintenant il dirigera Ports de près pour le meilleur buteur, ce n’est donc qu’une bonne nouvelle pour nous. Ce que nous devons faire, c’est maintenant atteindre 15+ et peut-être l’un d’entre eux a 20 buts parce que cela nous donnerait une grande chance.

«J’adorerais avoir Chuma, mais il lui reste deux ans et demi sur son contrat. Je vais lancer ma loterie et si les chiffres montent, je choisirais Chuma. »

Photo principale

Intégrer à partir de .