“Crions du fond de notre âme, courage Italie!”

BRÉSIL. Grand message émouvant de proximité du Brésil à l’Italie, le pays le plus touché par l’urgence en Europe aujourd’hui Covid-19. la palmeiras, un club brésilien fondé par des immigrants italiens en 1914 sous le nom de Palestra Italia, écrit une belle lettre en soutien aux frères italiens.

LA LETTRE

“Chère Italie, plus de 100 ans se sont écoulés depuis notre salut, lorsque la guerre, la misère, la faim et la pauvreté ont changé nos destins au début du XXe siècle. Avec beaucoup de douleur et de nostalgie, nous avons traversé l’Atlantique pour “Make America”. Ici, nous avons planté votre semence dans tous les domaines de la mise en œuvre, en remplacement du travail esclave. Avec la sueur, le travail, la foi et la résilience, ce sont vos enfants immigrés ici à São Paulo qui ont mené la lutte contre la Grande Influence en 1918, qui a dévasté le monde, comme dans les temps si sombres que nous vivons. Nous avons surmonté ces défis sociaux et d’autres ensemble, et nous sommes devenus encore plus forts sur notre chemin. Plusieurs années se sont écoulées, nous avons établi des gloires sociales et sportives comme vous l’avez fait, lorsqu’une deuxième grande guerre nous a plongés à nouveau dans le chaos, la peur et la destruction.

Une fois de plus, nous avons eu la force de surmonter les moments sombres, de nous réinventer et d’aller de l’avant. En effet, cela semble être notre destin: sortir toujours plus fort. Lorsque vous jouez au gymnase, jouez dans la belle et légendaire Italie. Ils arboraient fièrement ses couleurs avec nos symboles. C’était notre prémisse dans les premiers jours de notre existence. Aujourd’hui, nous demandons à nos ancêtres la permission de réécrire cette idée: lorsqu’ils blessent l’Italie d’une manière ou d’une autre, ils blessent également le Gym et ses habitants. Aujourd’hui, votre fils éloigné, ici en Amérique du Sud, souffre et pleure de voir sa patrie s’effondrer, comme le reste du monde. Parmi les nombreuses précautions en ce moment délicat de l’humanité, il est du devoir des plus jeunes d’accueillir des parents et amis plus âgés et vulnérables avec altruisme et fraternité, comme nos parents et grands-parents. Le Palmeiras, éternel Gym, essaie de suivre cette recommandation à la lettre, et crie du fond de son âme: nous sommes avec vous frères italiens! Nous sommes des frères italiens ensemble. FORCE ».

LE TWEET

Lettre aux Italiens 🇧🇷🇮🇹 # AvantiPalestra https://t.co/jwSxk7lfa5 pic.twitter.com/C43kQqvl5j

– SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) 20 mars 2020