Crise de Barcelone: ​​Bartomeu parie sur la réconciliation d’Abidal et de Messi | Ligue d’Espagne

Les minutes passent et à Barcelone les résultats du sommet de l’équipe catalane sont connus, ce qui tentera de résoudre le chaos dérivé d’une interview intempestive d’un manager qui a fait exploser la fureur du capitaine, Lionel Messi.

Les médias locaux rapportent qu’après la réunion, citée par le président Josep Bartomeu pour trouver un moyen de sortir d’une crise qui a fait le tour du monde, il y avait de la fumée blanche.

Au petit matin, la rumeur courait que la décision avait été prise de retirer Eric Abidal du secrétariat technique, après une interview controversée qu’il avait accordée au journal Sport, dans laquelle il révélait des détails sur le départ d’Ernesto Valverde et suggérait que les poids lourds de l’armoire étaient inconfortables. avec l’entraîneur Cela a déclenché la colère de Messi, qui lui a reproché sur les réseaux sociaux et exigé qu’il donne des noms.

Cependant, selon le journal Sport, il a finalement été décidé qu’Abidal ne perdrait pas son poste malgré le scandale généré par ses déclarations.

L’idée de Bartomeu était toujours de trouver une sortie réconciliée: “Ce qu’il y a eu un appel entre Leo Messi et Josep Maria Bartomeu où ils ont parlé de ce qui s’est passé. Le président du Barça veut se calmer et veut qu’Abidal continue de travailler comme secrétaire technique. cela, leur objectif est que Leo et Abidal puissent rediriger la situation et faire la paix “, ont déclaré les médias susmentionnés.

Le groupe, qui s’est entraîné mercredi en pensant au duel contre l’Athletic pour les quarts de finale de la Copa del Rey, jeudi, a volé leur capitaine, qui a été renforcé de tout ce chaos.

“Leo a été capitaine dans une situation où il ne se sent pas à l’aise mais a considéré qu’il devait faire un pas en avant pour clarifier son opinion. Pour le groupe, ce problème est déjà passé et ils se concentrent sur le match de Copa del Rey dans le que ceux de Setién peuvent être classés pour les demi-finales “, a-t-il ajouté.

À son tour, l’entraîneur Quique Setién a voulu retirer le groupe de la pression interne et s’est concentré sur la compétition: “Je vais essayer par tous les moyens que le groupe ne l’affecte pas. L’importance du match de demain et l’obligation de l’avancer est ce qui m’intéresse. Tout le reste que je ne pourrai pas contrôler et je ne m’épuise pas “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Que se passera-t-il? Pour l’instant, Abidal reste et accompagnera Bartomeu dans le match de coupe ce jeudi. Le président a choisi de résoudre la crise en interne, sans accuser personne, ce qui dans son concept l’aidera à gagner en stabilité. Reste à savoir comment Messi va réagir …