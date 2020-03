Crise de coronavirus: l’Atlético, d’Arias, décide une baisse massive de salaire | Ligue d’Espagne

La Ligue d’Espagne se lève ce vendredi avec une nouvelle déclaration d’urgence économique, qui est due à la crise sanitaire due au coronavirus Covid-19.

Il s’agit de l’Atlético de Madrid, qui suit les traces du FC Barcelone et bénéficie d’un dossier de régulation du travail temporaire (ERTE), une mesure économique qui touchera quelque 500 travailleurs directement dans leur salaire.

Dans une lettre publique envoyée aux partenaires, l’équipe où agit le colombien Santiago Arias, explique que la mesure couvre “les professionnels qui, en raison de l’état d’alerte déclaré dans notre pays, ne sont pas en mesure d’effectuer leur travail après avoir complètement cessé leur ainsi que pour ceux dont les heures de travail ont été considérablement réduites. Les deux cas concernent à la fois les salariés et les joueurs et techniciens de nos équipes. “

Selon la lettre, la mesure est inévitable: “Nous travaillons pour minimiser l’impact de la mesure et le limiter à ce qui est strictement essentiel”.

Le journal El País explique que le club de matelas fait un équilibre pessimiste: “L’exposition qu’ils font de la direction rouge et blanche rapporte deux types de pertes: l’irrécupérable, produit depuis le début de la pause, et l’imprévisible, dérivé de l’incertitude sur quand la normalité sera-t-elle restaurée. ”

L’ERTE touche directement 300 employés de football de base, au moins 100 des magasins et environ 50 qui desservent le public.

Quant à l’équipe principale et à l’entraîneur, le club annonce qu’il va entamer une négociation pour réduire les salaires, compte tenu de la réduction de la journée de travail, qui n’a pas de formation, de matchs ou de concentrations, d’obligations stipulées dans les contrats. L’intention serait non seulement d’éviter une crise pire compte tenu de l’endettement élevé des dernières saisons, mais de sauver les salariés de la base qui seront les plus touchés par la baisse de leurs revenus.

Selon El País, “l’Atlético est proche du plafond salarial, 348,5 millions, qui a établi le contrôle économique de la Liga et une dette nette de 522,4 millions, tirée sur les performances sportives qui pour l’instant, et dans un temps indéterminé, n’aura pas.

C’est une réalité égale à celle du FC Barcelone, qui a pris ce jeudi la même décision pour atténuer la crise économique.