Crise de Marsala, les joueurs: «Ils ne nous paient pas mais on joue. Voici la vérité “

Situation paradoxale à la maison Marsala, avec le club bleu dans une crise d’entreprise profonde et au bord de la faillite.

Une situation très difficile également pour les joueurs du club sicilien eux-mêmes, qui avec une note officielle ont exprimé leur opinion soulignant qu’ils prendront le terrain malgré le non-paiement de leurs salaires respectifs. Voici le message des joueurs bleus:

Concernant la situation qui s’est présentée, nous voudrions communiquer après les innombrables promesses faites et non respectées (du marché de décembre 2019 à aujourd’hui) toute la vérité par respect pour les fans, la presse, les professionnels et surtout par respect pour la Ville de Marsala et nous-mêmes d’abord en tant qu’hommes:

– Manque de salaires (le dernier mois a été reçu en octobre 2019). Après tant de mots et peu de faits au cours des 3 derniers jours après l’exemption de Monsieur Terranova et de son personnel, nous nous sommes abandonnés précisément sans personnel technique, personnel de santé et sans avoir reçu de communication.

Pendant des jours, plusieurs fois, nous avons demandé à rencontrer la propriété en attendant tard dans la nuit, pensant à une confrontation, mais ils ont toujours reporté avec des excuses futiles ne nous respectant pas en tant que personnes, foulant aux pieds la dignité et ne comprenant pas le moment critique que nous traversons.

Après une nouvelle tentative, hier vendredi 14 février 2020 après plus de 8 heures d’attente au stade L. Angotta à Marsala, nous avons eu une confrontation avec la propriété. Dans cette comparaison, après des heures de discussions animées, l’établissement nous a explicitement exprimé des mots textuels: “Pour le moment il n’y a PAS D’ARGENT dans les coffres du club Marsala Calcio et donc ceux qui veulent rester à Marsala Calcio s’adaptent à ces conditions ou chaque joueur est libre. de choisir quoi faire. “

Malgré la perte totale de crédibilité de la propriété, nous espérons que tout sera résolu dans les plus brefs délais pour le bien de Marsala Calcio et de nos familles. En tant qu’équipe, nous avons néanmoins décidé aujourd’hui, le 15 février 2020, de ne pas abandonner le voyage à Castrovillari et d’honorer et de respecter nos contrats malgré la situation de carence dans laquelle nous nous trouvons seuls et exclusivement responsables du bien.

Nous tenons à rassurer tout le monde que malgré les problèmes économiques quotidiens, chaque fois qu’ils nous permettront de porter la chemise Marsala, nous donnerons notre âme sur le terrain, honorant et respectant toute la ville de Marsala.

Le post Crisis Marsala, les joueurs: «Ils ne nous paient pas mais on joue. Voici la vérité »est apparu en premier sur Le reste du football.