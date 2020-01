«Crisis in Infinite Lands», parties 4 et 5: œufs de Pâques, détails et références apparus à la fin de l’événement CW | DC Comics nnda nnlt Comics

Après de nombreuses années à planifier ce croisement, le réseau de télévision Le CW le méga événement de “Crise dans des terres infinies”Mardi 14 janvier 2019 avec le parties 4 et 5 dans “Flèche“Et”Legends of Tomorrow”Respectivement, marquant un avant et un après dans la série sur la base des personnages de DC Comics.

Lorsque ce crossover a été annoncé pour la première fois, les vétérans de la bande dessinée ont été déplacés sans mesure, car ce nom a une grande signification car l’événement homonyme dans la bande dessinée a été développé en 1985, marquant le début d’une nouvelle ère dans les caricatures de DC à la fois dans la vraie vie et dans les histoires de fiction.

“Flèche“,”Le flash“,”Legends of Tomorrow“,”Supergirl“Et”Batwoman“Ils se sont joints à cette série de chapitres avec non seulement la participation d’acteurs qui avaient autrefois un rôle dans les films de DC, mais aussi faisant de nombreuses références à son univers préparant ses fans à ce qui allait arriver dans le futur.

Alors que le Parties 1, 2 et 3 Ils étaient déjà analysés à l’époque, il est maintenant temps d’approfondir un peu parties 4 et 5, découvrant chacune des références qui présentaient ces épisodes de “Crise dans des terres infinies” Les avez-vous tous reçus? Ici, nous vous disons:

«CRISE DANS LES PARTIES TERRES INFINITES» 4 ET 5, ŒUFS DE PÂQUES ET RÉFÉRENCES

Toutes les références et les œufs de Pâques trouvés dans les parties 4 et 5 de “Crisis in Infinite Lands (Photo: The CW)

Maltus:

La partie 4 de l’événement commence par l’histoire de la jeune version du moniteur et comme avec sa femme, ils ont fait des expériences de voyage dans le temps sur la planète Maltus. Dans les bandes dessinées, ce fut le début d’une grande civilisation de l’humanité qui eut une fin pour l’entité Krona.

Cela a amené les Malthusiens à diviser les «gardiens de l’univers», les zamarons et les contrôleurs. À l’heure actuelle, Maltus est surpeuplé d’êtres humanoïdes, qui ont un accord de clone et une stérilisation bizarres. La planète fut brièvement le siège de la Légion des Super Héros après que Brainiac 2 l’ait placée là.

Lieux familiaux

Lorsque The Specter a aidé Barry Allen à profiter à nouveau de la Speed ​​Force, le premier endroit où il a été envoyé était familier: Queen Consolidated, le bâtiment où lui et Oliver se sont rencontrés pour la première fois dans la saison 2 de “Arrow”. Comme l’a dit The Specter, la seule chose qui garderait les «Paragons» au sein de la Speed ​​Force serait un souvenir familier ou émotionnel.

De cette façon, Kate Kane a été envoyée à une rencontre qu’elle a eue avec Oliver et Ray, lui faisant réaliser qu’elle devait faire davantage confiance aux héros. Pour sa part, J’onn J’onnz a été envoyé au moment où Kara et Barry ont eu une conversation lors du crossover de “Invasion!”

DCEU Barry Allen

À un moment donné, Barry retourne à STAR Labs où il rencontre le flash Ezra Miller. Ici, les deux commentent des choses positives sur leurs costumes respectifs, le Barry Allen de Earth 1 lui donne l’idée de vous appeler l’autre Barry Flash et, avant de s’estomper, il mentionne “J’ai dit à Victor que c’était possible”, se référant à Victor Stone interprété par Ray Fisher dans Justice League.

La mort de Sara

Pendant ce temps, Sara Lance est envoyée à sa propre mort dans la saison 3 d’Arrow, où Laurel Lance et John Diggle pleuraient sa mort. Soudain, Barry se précipite dans la pièce et explique qu’il a besoin de Sara de la mémoire de la Speed ​​Force et la renvoie en toute sécurité. Puis il revient à la vie et laisse Laurel et John dans le bunker.

“Vous avez échoué cet univers”

Lorsque les «Paragons» et Oliver unissent leurs forces dans la bataille finale contre l’Anti-Monitor, ce dernier se retrouve face à face contre le Spectrum. Juste avant le coup “final”, Oliver lui dit “Tu as échoué cet Univers”, une variation de sa phrase classique qu’il a utilisée tout au long de la série “Arrow”.

Renaissance

À la fin de la partie 4, un Oliver mourant dit à Barry et Sara ce qui allait se passer ensuite qui présenterait la “Renaissance” d’un nouvel univers. Pour les fans de DC, cela faisait référence à l’événement du même nom en 2016, lorsque plusieurs bandes dessinées ont continué leur numérotation d’origine et beaucoup ont été renouvelées.

Météo sorcière

Au début de la partie 5, Kara se lève en réalisant que son monde est revenu, bien qu’un peu différent. Cela est devenu évident avec l’apparition de Joslyn Jackman, mieux connue sous le nom de Weather Witch. Elle a fait une apparition spéciale dans la saison 5 en tant que fille de Weather Wizard, puis est devenue membre du groupe “New Rogues” et est restée un personnage récurrent de Central City.

Terre première

Lorsque Barry a aidé Kara dans sa lutte contre Weather Witch, elle a rapidement réalisé que dans ce nouvel univers, ils avaient toujours fait partie de la même Terre. Plus tard dans ce même épisode, cette Terre a été présentée avec un titre pratique comme “Prime Earth”.

Marv Wolfman

Juste après le combat, Barry et Kara rencontrent un vieil homme nommé Marv, qui demande un autographe sur une photo à signer tous les deux. Ce n’est autre que Marv Wolfman, qui a co-créé l’événement original de “Crisis in Infinite Lands” dans l’univers de la bande dessinée. De la même manière, il a joué un rôle dans la “Crise” de la télévision en écrivant la partie 4 avec Marc Guggenheim.

Microverse

Lorsque l’équipe a réfléchi au moyen idéal de vaincre l’Anti-Monitor, Ray et Ryan Choi ont suggéré de le réduire au niveau sub-atomique, similaire à ce qui est arrivé à Ray lorsqu’il est devenu Atom pour la première fois. Il fait ensuite référence au “Microverse”, le même endroit qui est présent dans les BD de DC.

Beebo et Sargon le sorcier

Après que Kara ait rejoint les autres héros de l’Arrowverse, ils sont confrontés à un énorme Beebo qui traverse les rues. Malgré leurs efforts, ils ne peuvent pas le coincer et découvrent rapidement que c’est une distraction de Sargon le Sorcier, qui volait une banque près de là.

Beebo était une poupée dans le même style que “Elmo Tickle” qui a été présentée dans la troisième saison de “Legends”. De façon inattendue, il a été adopté et canonisé en tant que Dieu par les Vikings de l’Ancien Monde. À la fin de cette saison, les légendes sont transformées en une version géante de la poupée pour combattre le démon Mallus.

Pour sa part, Sargon le Sorcier était un sorcier des bandes dessinées de DC qui utilisait le “Ruby of Life” pour gagner un pouvoir illimité. Il semble que l’Arrowverse entrera dans une phase plus mystique avec sa désormais adaptation dans “Crisis in Infinite Lands”.

Jetée Gardner et Perez Landing

Les deux endroits où les héros combattent l’Anti-Monitor présentent également deux noms bien connus en l’honneur de Gardner Fox, un écrivain prolifique de DC Comics, et de George Perez, l’artiste qui a travaillé avec Marv Wolfman sur “Crisis in Infinite Lands”.

Bébé sara

Pendant le discours du président où le sacrifice d’Oliver est mentionné, plusieurs personnages de «Crisis» regardent cet événement à la télévision, y compris John Diggle avec sa famille. Soudain, une petite fille entre dans la pièce: Sara. Les fans d’Arrowverse sauront que la fille de John a été nommée après la mort de Sara Lance, pour être effacée de son existence à Flashpoint. Les fans attendaient qu’elle revienne à la continuité du canon depuis des années et maintenant ce temps est venu.

“Les garçons”

Après ce moment, une conversation téléphonique se fait entendre entre Superman et Lois Lane, où elle lui dit de rentrer à la maison le plus rapidement possible car il y a un problème avec “The Boys”. Apparemment, Jonathan Kent a un frère ou un petit ami, mais cela sera approfondi dans la série “Superman & Lois” qui sortira à l’avenir.

Stargirl et la Justice Society of America

Dans l’assemblage de la création d’un nouveau multivers, de nombreuses nouvelles terres ont été créées aux côtés de la nouvelle Terre 2 où Stargirl est observée avec la Justice Society of America.

Lanterne verte

C’est vrai, il a également été confirmé que la Lanterne verte apparaîtrait à l’avenir sur Terre 12, la deuxième à être montrée à l’intérieur de l’assemblée avec un héros vêtu de vert volant dans l’espace. Avec ce nouvel univers, la Green Lantern et OA sont canon dans le Arrowverse.

Swamp Thing

Le prochain à montrer était Earth 19, où Swamp Thing est brièvement vu. L’année dernière, sa série est sortie pour être annulée peu de temps après, donc les fans sont ravis de revoir le personnage vivant à la télévision.

Titans et Doom Patrol

Les Titans sont revenus à la vie sur Terre 9 après que leur disparition a été montrée dans les premiers épisodes de “Crisis in Infinite Lands”. De la même manière, Earth 21 abrite désormais la Doom Patrol, qui exécute une danse épique dans leur manoir.

Kingdom Come Superman

Brandon Routh a repris le rôle de Superman sur Terre-96 (Photo: Crisis in Infinite Lands / The CW)

Superman de Brandon Routh était l’un des principaux camées que les fans adoraient dans “Crisis in Infinite Lands”. Pour la dernière séquence, on voit qu’après avoir été remplacé par Lex Luthor, il était toujours bien et on le voit voler le ciel de la Terre 96.

Salle de justice

Dans le dernier épisode, il semble que The Flash, White Canary, Supergirl, Black Lightning, Batwoman, Supergirl et Martian Manhunter se réunissent dans les STAR Labs abandonnés pour mettre le costume d’Oliver Queen sur un mémorial. Barry suggère qu’ils se réuniraient à nouveau s’ils trouvaient le monde en danger, révélant une table avec chacun de leurs emblèmes dans le dos. Ce sera officiellement le lieu de rencontre de la Justice League.

Gleek

Enfin, en même temps que cette Justice League prend place dans ses nouveaux fauteuils, tout le monde entend un bruit de singe depuis les murs. Il est ensuite révélé au public une cage abandonnée du nom de Gleek, le singe associé aux Super Friends et aux Wonder Twins depuis de nombreuses années.