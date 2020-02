Cristal sportif | Roberto Mosquera: “L’urgence que le livre se termine jeudi, doit aller de pair avec une décision mûre” Décentralisé

Mis à jour le 24/02/2020 à 21:14

Roberto Mosquera est de retour, cette fois, à la maison et avec le ferme objectif de re-champion avec Cristal sportif. Cet après-midi était sa présentation et aussi sa première formation. Malgré le peu de temps partagé avec l’équipe, l’entraîneur sait qu’il a des joueurs potentiels, il ne se précipite donc pas pour donner des noms aux nouveaux embauchés.

«Le mien est né d’une analyse, si d’ici mercredi il y a trois ou quatre possibilités et que j’ai la clarté d’appeler, je le ferai. Aucun des deux ne sera embauché pour embaucher. L’urgence que le livre se termine jeudi doit aller de pair avec une décision mûre », a-t-il déclaré. Mosquera dans ESPN 2.

En outre, Mosquera a déclaré que pendant l’entraînement, «je trouverai des qualités et je verrai des défauts, c’est ce sur quoi je dois travailler. Dans un match, je verrai la performance collective, mais à l’entraînement, vous voyez les choses qui doivent être améliorées. »

Objectifs avec Sporting Cristal

Roberto Mosquera savoir revenir à Cristal sportif Il représente le titre. «C’est une obligation d’opter pour la star. Ils n’ont pas à me dire si c’est «oui ou oui». Je suis arrivé ici, ils n’ont pas besoin de me dire que je dois me faire le champion, je sais que je dois le faire », a-t-il déclaré lors de l’entretien.

En revanche, il a remercié le geste du club, après avoir annoncé son arrivée en Floride. «Je me suis excité, car je n’ai jamais travaillé pour une telle lettre. Je n’ai pas dirigé ce qu’ils m’ont fait. Cela devrait être une reconnaissance de tout ce que j’ai mis dans Cristal, car ils savent que ma livraison a été totale. Cela peut générer ce genre de courtoisie que le club avait. C’est un héritage pour les enfants », a-t-il ajouté.

Cristal sportif Il a ajouté quatre points, depuis le début de la saison, il cherchera donc ce week-end une nouvelle victoire contre César Vallejo, qui arrive à cette rencontre, après avoir gagné 2-0 à l’Université. Le match se jouera ce dimanche à 17h45. dans le Mansiche.

