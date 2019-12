Cristian Campestrini a été licencié par WhatsApp

Apparemment, Cristian Campestrini ne connaît pas le meilleur moment de sa carrière. En 2018, il était à Dorados de Sinaloa sous le commandement de Diego Maradona. Là, il n'a pas renouvelé son contrat cherchant à accompagner le DT en Biélorussie mais après que le Ten a renouvelé son contrat au Mexique, il a fini par manquer de matériel.

L'archer est ensuite tombé Everton de Viña del Mar où il a été renvoyé par une route inhabituelle. Selon le joueur lui-même expliqué, "Après le match avec Curicó, la direction m'a proposé de négocier un nouveau contrat. Par respect pour mes coéquipiers, j'ai refusé. Puis le championnat était terminé et avant de me rendre en Argentine, j'ai rejoint le président."

En dialogue avec La Tercera, Campestrini a rapporté que plus tard "J'ai demandé au président pendant deux ans, il m'en a offert un avec la possibilité de renouveler si je jouais à 60%. J'ai demandé plus d'argent, j'ai voyagé en Argentine et je suis revenu. Là, il m'a dit que c'était toujours la priorité, je lui ai dit que l'argent ce n'est pas un obstacle, je vis une vie tranquille sans luxe. " Et il a ajouté que "le lendemain, j'ai été déconnecté par Whatsapp".

Ce qui fait le plus mal, c'est le licenciement par WhatsApp, je leur ai toujours montré ma fidélité. Je les ai devancés dans un hôtel quand Cedillo a voulu faire caca lors d'une fête.

L'ancien Arsenal de Saranda, à 39 ans, a déclaré que "Le traitement du président a été mauvais, je n'ai pas accepté parce que le football est la négociation. J'ai toujours été loyal. Je n'ai jamais nié avoir d'autres options et je leur ai même montré. Cela faisait mal ce que Dalsasso (directeur sportif d'Everton) et le président avaient blessé." En outre, il a tiré dur sur les deux dirigeants et a déclaré que "ce qui fait le plus mal, c'est le licenciement Whatsapp, Je leur ai toujours montré ma fidélité. Je les ai devancés dans un hôtel quand Cedillo ils voulaient faire caca lors d'une fête. "

Le footballeur expérimenté a terminé son histoire en racontant que "Je pensais que c'était extrême d'être déconnecté par Whatsapp et à huit minutes et quarante secondes, ils annonceront le nouvel archer. J'ai dit toute la vérité. Si je dois être un fils de pute, je le serai, mais je n'ai jamais été un menteur. " Et il a expliqué que "j'attends des offres, j'allume des bougies".