Cristian Montano signe la prolongation du contrat à Port Vale

BURSLEM, ANGLETERRE – 28 JUILLET: Cristian Montano de Port Vale lors de la pré-saison amicale entre Port Vale et Shrewsbury Town à Vale Park le 28 juillet 2018 à Burslem, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

L’ailier colombien Cristian Montano a signé une prolongation de contrat d’un an à Port Vale. Il est le dernier d’une série de joueurs à prolonger leur séjour à Vale Park alors qu’ils cherchent à améliorer leur huitième place cette saison.

Christian Montano prolonge le contrat de Port Vale

Carrière jusqu’à présent

Annonces :

Montano a commencé sa carrière dans la formation des jeunes à West Ham United, mais n’a jamais fait une apparition senior pour les Hammers. Au lieu de cela, il a passé du temps à exercer son métier dans l’EFL en cinq périodes de prêt distinctes avec Notts County, Swindon Town, Dagenham & Redbridge, Notts County et Oxford United.

Il a finalement quitté West Ham en 2012 et a signé pour Oldham Athletic, où il était un habitué de leur saison 2012/13 et a contribué trois buts.

Il est retourné brièvement en Colombie pour la saison 2014/15, jouant pour America de Cali, mais est revenu en Angleterre en 2015 et a passé deux ans avec Bristol Rovers, où il a marqué trois fois en 53 matches de championnat.

Il a ensuite rejoint Port Vale en 2017 et a marqué avec neuf buts en Ligue Deux au cours de ses trois saisons.

Ce qui fut dit?

S’exprimant sur le site Web du club, le directeur général Colin Garlick a déclaré: « Je suis vraiment heureux que nous ayons lié Monty au club pendant une autre année.

«Je pense que Monty est devenu ce double rôle et nous pouvons le jouer dans un certain nombre de postes, et avoir cette flexibilité dans un joueur est important pour John [Askey] et l’équipe.

«Ce n’est pas seulement le côté du jeu, cependant, avec ce qu’il apporte au club et à la communauté, il a été exceptionnel cette année à la fois sur le terrain et en dehors.

« Nous avons maintenant un autre joueur de l’équipe, qui a réussi l’année dernière, à égalité pour une autre saison, ce qui fait le noyau d’une équipe réussie. »

Photo principale

Intégrer à partir de .