Cristian Tello rend service à Barcelone dans la course au titre de la Liga

Dimanche, Cristiano Tello a rendu service à Barcelone dans la course au titre en marquant le vainqueur alors que le Real Betis battait le Real Madrid au Benito Villamarin.

Le résultat signifie que Barcelone reste en tête du classement, maintenant à deux points du Real Madrid avec 11 matchs à jouer.

Tello a remplacé Joaquin à la 66e minute et a marqué le but le plus important avec seulement huit minutes à jouer dans un match effréné dimanche soir.

C’est une première victoire à domicile des Betis contre le Real Madrid depuis 2012 et les prépare bien pour leur prochain match à l’extérieur à Séville.

Le résultat signifie également un bon week-end pour les champions qui se sont encore améliorés, et ils sont de retour en charge de la course au titre avec 11 matchs à jouer.