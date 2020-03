Cristian Traverso chicaneó River et prévu: “Boca sera champion”

Rivière et La bouche le titre du Super ligue. Ce samedi à partir de 21h, le Xeneize recevra Gymnastique et Escrime La Plata avec l’arbitrage de Facundo Tello et le Millionnaire visitera Atlético Tucumán avec Patrick Loustau en tant que juge par l’écran de TNT Sports. Le match Bombonnière aura un assaisonnement supplémentaire parce que l’entraîneur de Wolf est Diego Armando Maradona, avec tout ce que ça veut dire.

Cristian Traverso, multi-championne du La bouche de Carlos Bianchi, a parlé de toutes ces questions. En ce qui concerne Rivière et au geste de Marcelo Gallardo lors de la dernière réunion avant Défense et justice À la fin du match, il a déclaré: “Cela ne me surprend pas. Je l’ai déjà fait, c’est normal. Ils permettent tout.” Cependant, il a indiqué qu’il respectait beaucoup la poupée et a ajouté: “Dans l’histoire, Rivière avait de meilleures équipes que La bouche“.

D’autre part, l’ancien milieu de terrain a analysé la définition de Super ligue. “La bouche va gagner samedi et sera champion “, a-t-il surpris.” J’aime cette équipe Parce que ça avance. Vous savez qu’à un moment donné, il marque un but, au-delà du système “, a-t-il ajouté dans Crack Deportivo.

Concernant la jambe politique, il a laissé un message au nouveau président. “Ameal il doit faire ce qu’il a promis, traduire en justice celui qui est approprié, il est au pouvoir depuis 70 jours “, a-t-il lancé.

Enfin, il a évoqué la visite de Maradona à La Bombonera: “Les gens ne sont pas stupides, ils ne se soucient pas de l’affronter avec une assiette, ce qui compte c’est l’amour des fans. J’aimerai ça samedi Riquelme lui donner une plaquette, un câlin à Maradona et le stade va tomber, mais ça n’arrivera pas “, a-t-il dit. Traverse.